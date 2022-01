El polígon de Santa Margarida de Montbui Plans de la Tossa es començarà a omplir d’activitat aquest 2022, amb la previsió de poder crear un centenar de llocs de treball. Des de fa unes setmanes han començat els primers moviments de terres en algunes de les parcel·les. L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui espera que durant els propers mesos els diferents projectes d’implantació es concretin i comencin les obres.

Les primeres empreses que s’hi instal·len són Texpaper, Agile Capital, Copasa Construcciones Papeleras SL i Novicuir, que traslladaran les seves activitats al polígon. El consistori té coneixement de l’interès de més empreses per posar les seves naus en aquest polígon, però en aquest moment encara no en pot fer públic el nom. Les noves empreses que s’ubicaran al polígon multiplicaran exponencialment la presència industrial a Santa Margarida de Montbui, un municipi que tradicionalment ha aportat molta mà d’obra a indústries d’altres municipis de la Conca d’Òdena.

L’arribada de noves empreses es veu com un element de dinamització econòmica i una oportunitat per a la creació de llocs de treball en el municipi. L’actual govern també creu que l’activitat del polígon també «afavorirà la promoció econòmica global del municipi, ja que hi haurà més trànsit diari de persones amb necessitat d’accedir a serveis locals i també per a negocis que poden ser de nova creació».

I de cara a propers exercicis, tenir més implantació industrial farà que hi hagi també més ingressos econòmics al municipi per recaptació d’impostos.

El polígon Plans de la Tossa és situat als dos costats de la carretera C-37, que uneix Igualada amb Valls, a mig camí entre el nucli antic i el nucli urbà del municipi. La seva ubicació fa de fàcil accés a carreteres com l’A-2 i la C-15 (eix Diagonal). Quan hi hagi més activitat, l’Ajuntament hi vol fer una parada de bus.