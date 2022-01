Calaf té a punt una nova edició de la Festa Major de Santa Calamanda. Els actes tindran lloc el divendres 4 i dissabte 5 de febrer. Destaca la celebració de la Nit de l’Esport i la Cultura, que enguany arriba a la seva V edició després que el 2021 no es pogués realitzar.

La Festa Major d’hivern de Calaf, amb motiu de la seva patrona Santa Calamanda, tornarà a incloure alguns actes després que el 2021 no es pogués celebrar. El divendres 4 de febrer (8 tarda, Casaal) tindrà lloc la gala d’entrega dels premis de la Nit de l’Esport i la Cultura que enguany arribarà la seva 5a edició. Marina Torra i Isabel Gallego s’estrenaran com a presentadores de la cerimònia, que aquest any farà una mirada al passat i recordarà alguns dels aspectes més rellevants i emotius dels darrers quatre anys d’homenatges. A més, també comptarà amb l’actuació musical d’una banda de músics creada especialment per l’ocasió.

D’altra banda, el dissabte 5 de gener acollirà el gruix dels principals actes de la Festa Major, Missa, ballada de la Metredansa, i diverses activitas al Casino.