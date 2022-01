Més del 75% de les incidències comunicades a l’Ajuntament d’Olesa el 2021 a través del servei Línia Verda han estat solucionades, segons han explicat fonts municipals. Les principals fan referència a enllumenat, neteja viària, voreres i calçades, i parcs i jardins. Gràcies a aquest servei, la ciutadania té un canal directe per comunicar qualsevol incidència a la via pública i fer consultes mediambientals.

L’Ajuntament d’Olesa ha rebut 4.088 queixes per incidències en la via pública a través de l’aplicació per a mòbil «Línia Verda». La xifra duplica el nombre de queixes de l’any passat ( 2.011). D’aquestes, més d’un 75% ja han estat solucionades. Les queixes més nombroses són les que fan referència a aspectes d’enllumenat (635), seguides de les de neteja viària (481), voreres i calçades (402) i parcs i jardins (393).

El cap de Servei de Manteniment de la Ciutat, Miquel Carreño, ha explicat que la major part de les incidències rebudes són relatives a l’enllumenat públic. Carreño ha explicat que «es va fer la nova instal·lació de llumeneres de tecnologia LED i es van donar moltes incidències en la reposició dels capçals. L’empresa adjudicatària de la instal·lació ja ho ha estat repassant».

Per comunicar incidències de la via pública nomes cal descarregar-se aquesta aplicació gratuïta a través de Google Play o APP Store, en funció del dispositiu mòbil i seleccionar el tipus d’incidència. Per geolocalizació, l’aplicació s’encarrega de detectar de forma automàtica les coordenades exactes en les quals s’ubica la incidència. Quan l’Ajuntament rep la incidència, s’inicien els tràmits per donar-li solució. «Les incidències les reporta directament la ciutadania juntament amb una foto i la localització de manera que queden georeferenciades en un mapa i permet veure les zones amb més incidències.