Calaf ha donat a conèixer les candidatures finalistes als V Premis de la Nit de l’Esport i la Cultura de Calaf . L’acte de lliurament de premis es celebrarà el divendres 4 de febrer a les 20h al Casal de Calaf. La gala estarà dirigida aquest any per Eloi Hernàndez i presentada per Marina Torra i Isabel Gallego i comptarà amb l’actuació musical d’una banda creada especialment per l’ocasió

Pel que fa als premis culturals, els finalistes a la «Millor iniciativa cultural, infantil o juvenil» són el projecte «Les emocions a l’adolescència i la possibilitat de treballar-les a partir de la poesia amb Araceli López Herrera», la Comissió de Reis i el Concert de Nadal al Casc antic de l’Escola de Música. I en l’apartat de la trajectòria cultural caldrà triar entre Elvira Colell i Vilaseca; Pere Tardà i Serra i Neus Quer i Pujol. Pel que fa als Premis Esportius, en l’àmbit de Millor esportista (masculí o femení) absolut, els tres que arriben a la final són Judit Marsiñach i Moreno, Laura Serarols i Viñas i Ramon Isaac i Julià López Canet. I per al guardó a la millor trajectòria esportiva, arriben a la final: Víctor Camí i, Jorge Herrerao i Gerard Regí.