El Campus d’Igualada demana més presència femenina a la ciència. Ahir divendres, 11 de febrer, es commemorava el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència i els responsables de l’entitat universitària es queixaven que la feina de les dones a la ciència no està prou reconeguda. I asseguraven que «les dones tenen més traves al camí que els homes per assolir mèrits, i també per compaginar la vida familiar amb l’acadèmica i professional». Amb tot, la UDL no ha facilitat les dades de contracció d’homes i dones com a professors. Prop d’una quarantena d’investigadores, estudiants, docents i personal de suport a la docència es van concentrar a les instal·lacions del Campus al Pla de la Massa per mostrar que en la ciència també hi ha noies i dones, malgrat que la proporció encara és menor respecte als homes.