Igualada va viure dissabte la cinquena edició de la First Lego League (FLL), que va tenir lloc al Campus Universitari Igualada-UdL i que va reunir prop de 200 estudiants de primària i secundària. L’equip guanyador va ser NID A, format per alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Sant Ermengol d’Andorra la Vella, que accedirà a la gran final estatal que se celebrarà el 2 d'abril al municipi de Torremolinos (Màlaga).

Enguany la competició, organitzada per l’Escola Politècnica Superior de la UdL amb el patrocini de l’Ajuntament d’Igualada i TIC Anoia, plantejava reptes relacionats amb el món del transport i la logística, sota el lema Cargo Connect. Hi van participar un total de divuit equips a la categoria Challenge formats per estudiants de 10 a 16 anys i provinents d’Igualada, la Conca d’Òdena, l’àrea metropolitana de Barcelona i Andorra, entre altres poblacions; i dos equips a la categoria Explore amb infants de 6 a 9 anys, provinents d’Igualada i Barcelona.

El campus igualadí es va omplir des de primera hora de joves que després de mesos de feina esperaven que l’esforç fet a l’aula tingués la seva recompensa. La competició va arrencar a les 8.30 h i va enfrontar simultàniament els equips per torns, ja que a causa de la covid es van haver de mantenir limitacions com cita prèvia i restricció de l’aforament només als familiars dels participants més petits (de la categoria Explore). Malgrat això, la cerimònia d’entrega de premis sí que es va fer oberta a tothom.

Els vint equips que van participar en la First Lego League a Igualada ho van fer en el marc d’aquest programa educatiu internacional que va néixer el 1988 als Estats Units per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre infants i joves mitjançant experiències d'aprenentatge basades en les àrees STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i la robòtica educativa. A partir d'un desafiament anual sobre una temàtica comuna (enguany el transport i la logística), se'ls plantegen tres grans desafiaments: elaborar un projecte de recerca que identifiqui i resolgui un problema del món actual relacionat amb la temàtica suggerida, que han de presentar al jurat, la programació, disseny i construcció d'un robot basat en peces LLEC que sigui capaç de superar el major nombre de proves sobre una lona de competició, i el repte de participar en un torneig final que posi a prova les seves habilitats, els seus nervis i els ofereixi una gran experiència de reconeixement en la qual la tecnologia és la protagonista.

Els equips disposaven de prop d’una hora per superar diverses missions i presentar el seu projecte d’innovació. Entre d'altres, hi havia una caixa plegable fabricada amb material biodegradable, un nou sistema d’embalatge eliminant al màxim l’espai que ocupa l’aire, micromobilitat ecològica a partir de l’hidrogen o un model de repartiment de paquets amb drons elèctrics Entre els projectes va destacar Pack&Roll de l’equip NID A, que han treballat durant sis mesos en la creació d’un embalatge reutilitzable, fet amb roba i adaptable a diferents mides segons el producte, que serveix per transportar coses sense utilitzar caixes. L’equip, entrenat per Xavier Companys i Maria Gilabert, es va endur el Primer Premi Ingeniera Soy-Ajuntament Igualada, i també el Premi per al Comportament del Robot. Abril Fenés, membre de NID A, destacava al final de la cerimònia de premis que “a Andorra es va fer una micro First Lego League que també vam guanyar nosaltres i això ens ha permès classificar-nos per venir aquí. Estem molt contents perquè hem dedicat moltes hores de feina a aquest projecte, que han tingut el seu premi”.

A banda del primer premi, també es van lliurar altres guardons com el Premi al Projecte d’Innovació que va ser per a Agoranautes, del Col·legi Àgora-Masia Bach (Sant Esteve Sesrovires); Premi al Disseny del Robot, per a Legends, equip format per alumnes de l’Associació de Robòtica de Sant Martí (Barcelona), que va posar el toc de color a la competició amb les seves disfresses i pancartes; el Premi a l’Excel·lència en Enginyeria, que se'l va endur per a Vedrob’s, de l’escola Vedruna Sant Sadurní (Sant Sadurní d’Anoia); el Premi als Valors First, que es va quedar a Igualada i va ser per a Robobim, de l’institut Badia i Margarit d'aquesta ciutat; el Premi TIC Anoia a les Joves Promeses per a Robotik, de l’IE Castell d’Òdena, també de l'Anoia; el Premi Global Innovation Award que també es va endur Agoranautes; i el Premi al Millor Entrenador que va ser per a Vicente Páez, de l’equip The Spikers de l’Escola La Sardana (Badia del Vallès).

Pel que fa a la categoria Explore, la dels més menuts, es van lliurar el Premi a la Solució del desafiament a l’equip Pink Lego Girls, de l’Acadèmia Peques&Robots (Barcelona). També hi va haver el Premi a la Programació, que va ser per a The best robots jr, de l’escola Gabriel Castellà (Igualada); i el Premi als Valors fonamentals que es van endur tots dos equips.

L’esdeveniment va comptar amb la presència d’autoritats del món acadèmic i polític entre les quals Magda Valls, directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL; Carles Capdevila, delegat del rector de la UdL al Campus d’Igualada; Sergio Sayago, director de la FLL a Igualada; Marc Castells, alcalde d’Igualada; i els regidors igualadins Miquel Vives i Patrícia Illa. Valls va assegurar que la First Lego League “ens permet aproximar l’enginyeria als nens i nenes i que des de ben petits puguin treballar sobre el terreny i veure quin és el recorregut que té un enginyer/a, així com promoure les vocacions STEM entre les noies”. I Castells, per la seva banda, va posar en valor l’aposta d’Igualada per esdevenir “ciutat de coneixement” i va afirmar que “és un plaer veure com creixen els infants amb impulsos com el que dona la Lego League, una manera de divertir-se però també per innovar i apostar per àmbits com la robòtica per crear una societat moderna i avançada. Que la Universitat de Lleida cregui en la ciutat d’Igualada és molt important per al futur dels nostres fills i filles”.