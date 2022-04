Antics establiments comercials com la merceria de Cal Garriga, la impremta Joan Oller i l’Ultramarins de Cal Feu han estat aquests dies escenari del rodatge d’unes escenes de la pel·lícula Escanyapobres, una versió lliure de la novel·la L’escanyapobres, de Narcís Oller, que dirigeix Ibai Abad. El film està protagonitzat per Àlex Bredemühl i Mireia Vilapuig i té un to de western que també s’enregistra a la plaça Gran de Calaf i en localitzacions del medi rural d’Alacant, el Pallars Jussà, el Segrià i la Ribera d’Ebre fins al 12 d’abril, on el realitzador hi cerca estampes com les grans extensions dels camps de blat, les línies de les vies del tren i les mines.

El film, en el que també hi surten intèrprets com Quim Ávila i Laura Conejero, tracta sobre l’impacte dels inicis de la revolució industrial i el capitalisme en les zones rurals.