Un comboi d’ajuda humanitària del grup OK Mobility surt de Calonge de Segarra, a través de la Fundació Othman Ktiri. El grup s'ha sumat a la missió humanitària “Ucraïna no estàs sola”, impulsat per l’ONG Llevant en marxa.

Per fer l'operació s'ha convertit la instal·lació logística d’OK Village de Calonge de Segarra en el punt de sortida d’un tràiler i tres furgonetes d’OK Mobility amb més de 25 tones d’aliments i material sanitari. El comboi ha sortit el 4 d’abril des de les instal·lacions d’OK Village de Calonge de Segarra i el seu destí és la frontera d’Ucraïna amb Eslovàquia, des d’on es distribuirà tot el recaptat entre els hospitals i orfenats. L’Ajuntament ha explicat en un comunicat que "valora positivament la sensibilitat de les empreses del territori vers els conflictes globals i la participació en les causes humanitàries".