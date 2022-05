El socialista Francisco Guisado és el nou alcalde d'Òdena. La moció de censura que havia presentat la seva formació i el regidor d'Òdena a fons (OAF), Andreu Garcia ha prosperat amb els vots, com estava previst, dels cinc regidors del PSC i del d'OAF. Maria Sayavera, actual alcaldessa, arribava al ple coneixedora que no tenia cap possibilitat de continuar al càrrec. Garcia ha donat suport als republicans durant els primers tres anys de mandat, però quan els primers dies de l'any va rebre la petició del socialistes per forçar el canvi de govern no va dir que no en un primer moment. Va intentar, segons va explicar ahir, refer els acords, va posar sobre la taula la possibilitat de deixar l'alcaldessa en un lloc secundari per mantenir el suport als republicas, i en veure que ERC volia salvar la figura de la seva líder es va decantar-se per donar suport a l'alternativa.

Guisado, actualment primer secretari del PSC a l'Anoia (des del 18 de febrer de 2017), ja va ser alcalde del 14 de juny del 2003 fins a l'11 de juny del 2011 i del 13 de juny del 2015 fins al 14 de juny del 2019. Ara hi torna per un període d'un any, amb el compromís d'aprovar un pressupost per al municipi, que el govern d'Esquerra ha vist com li quedava bloquejat per manca de suports.

El relleu a l'alcaldia d'Òdena ha despertat força expectació, però la sessió es va desenvolupar amb absoluta normalitat. Aplaudiments repartits segons afinitats polítiques i una pancarta de suport a Sayavera que es va estendre al final de la sala a l'inici del ple sense fer-ne massa ostentació. La sala de sessions estava atapeïda, amb persones que van quedar fora. A l'interior, a les primeres files, representants comarcals d'ERC (David Alquézar, delegat territorial del Penedès, Alba Vergés, membre de la mesa del Parlament i propera candidata, Carolina Telechea, diputada al Congrés, David Prat, regidor d'Igualada, i l'alcaldeasa del Bruc, Bàrbara Ortuño, i els alcaldes de Capellades, Salvador Vives, i d'Hostalets de Pierola, Gerard Parserisas) i del PSC (el diputat Jordi Riba, l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i el cap del grup Igualada Som-hi, Jordi Cuadras).

La sessió ha seguir el procés habitual. Hi ha hagut espai perquè cada grup justifiqués el seu vot, perquè ERC fes un balanç detallat de l'obra de govern, sense citar el polèmic tema del canvi urbanístic de l'empresa coneguda popularment com la de les "carnasses", perquè Maria Sayavera s'hagi acomiadat indicant que es tractava d'un relleu que responia a "una voluntat política" per situar-se millor a un any de les eleccions i a interessos personals, retreient als nous propietaris de les cadires de govern que "no han plantejar ni una sola proposta" i deixant un espai per descarregar la tensió amb unes llàgrimes que no ha pogut contenir al final de la seva intervenció quan feia públic l'agraïment i el suport rebut per regidors, treballadors i amics, i per la seva família i als seus pares.

Francisco Guisado ha tancat la sessió, des del centre de la taula del ple, ja com alcalde ha recordat que havia proposat al principi de la pandèmia un govern de concentració, idea que no va prosperar, recordant novament que l'aprovació del pla de les carnasses, recordant que s'havia perdut l'espai per al nou dispensari mèdic en el moment d'ampliar el pati per a l'institut escola, havia estat el punt d'inflexió i destacant "la incapacitat del govern". Guisado tindrà el suport d'Andreu Garcia, que durà les àrees d'Urbanisme i Educació, dos dels àmbits que més ha criticat de la gestió dels republicans i de Sayavera en particular.