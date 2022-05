Un ple sol·licitat pel grup socialista (PSC - CP), partit de l’oposició, havia de tractar sobre la sentència d’inhabilitació de l’alcalde de Cabrera d’Anoia, el republicà Jaume Gorrea, però la sessió va ser un vist i no vist i, sobretot, va servir per deixar clar que la cadira de l’alcaldia no canvia d’ocupant.

La sessió va celebrar-se a les 19h de la tarda a la sala de plens del municipi de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia amb algunes desenes de persones al públic. La sessió havia de servir per informar oficialment a la resta de regidors del moment del procés i per iniciar el tràmit de substitució de l’alcalde. Però aquest darrer objectiu no es va dur a terme perquè es va desestimar el primer punt de l’ordre del dia, el qual era donar compte de la sentència dictada pel Jutjat dels Penals número 16 de Barcelona, la qual imposa una pena de cinc anys d’inhabilització especial per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu al senyor alcalde, Jaume Gorrea (Units x Cabrera - ERC). En aquest sentit, Gorrea va explicar que la sentència «no és ferma», va afegir que «tinc tots els meus drets intactes» i també va assegurar que la pena que se li imposa «no és de 5 anys, sinó de 4».

Per tot això va assenyalar que «aquest primer punt queda anul·lat perquè no té cabuda» i va donar la sessió per finalitzada.

Només iniciar el ple, l’alcalde de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, Jaume Gorrea, va explicar que «quan es presenta un ple és molt important posar acords i en aquest no s’ha fet».

En aquest sentit, va afegir que en altres ocasions «alguns plens se’ns han tirat enrere per aquest motiu».

El regidor de l’oposició, Salus Monteagudo (PSC), va manifestar que aquest ple va estar sol·licitat principalment perquè «el públic, veïns i veïnes tinguin coneixement de la sentència imposada a l’alcalde». En aquest sentit, Gorrea va destacar que «la sentència està desfasada» i que «ja era pública i tothom n’era coneixedor».