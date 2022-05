La setmana que ve es posa en marxa la part central dels actes del Vadefoodies, d’Igualada, una Setmana Gastronòmica que es podrà viure als restaurants. Del 28 de maig al 4 de juny, dotze establiments de la ciutat serviran una selecció de vins de l’Anoia i aplicaran pràctiques o cuinaran plats responsables. Tots els restaurants que s’hi acullin, hauran de complir un decàl·leg per tal que, per exemple, el producte sigui ecològic o hi hagi un control sobre el consum de plàstics.

Els restaurants participants són: Restaurant El Jardí, Cor Verd, Cúbics, Hotel Robert, Nou Urbisol, Cafè de l’Ateneu, Bitok, Cal Frare, Kan Bakus, Somiatruites, El Kub i Ramon Cuadras. El 4 de juny clourà la Setmana Gastronòmica amb l’acte central de Vadefoodies 2022, dirigit a totes les persones a qui els hi agrada menjar i beure. Aquest any canvia d’ubicació i es concentra en un dia. Es celebrarà a la Rambla de Sant Isidre (a partir d’ara, Rambla dels Vins) i s’omplirà amb estands de cellers de l’Anoia i del celler convidat Enlaire Vins. Durant tot el dia es programaran tasts exprés dels cellers participants, on els visitants podran conèixer i tastar, de la mà del seu elaboradors, els seus vins i caves. També s’han programat xerrades i converses maridades amb vins de l’Anoia sobre sobirania Alimentària amb Marina Monsonís i Oriol Càlichs; sobre diàlegs capitals amb el xef David Andrés i la directora de la Revista Cuina; i sobre Vins de pagesos i pageses amb Enlaire vins i Ruth Troyano. Aquesta setmana s’han presentat vins de la zona.