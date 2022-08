Igualada ha començat aquest dilluns els treballs d’asfaltatge de la calçada sud del Passeig Verdaguer, després que al llarg de la setmana passada es va dur a terme el de la part contrària. Aquesta millora del ferm d’una de les vies més importants de la ciutat obliga a modificar el recorregut i les parades del transport públic que hi ha en aquesta zona. Així doncs, mentre la setmana passada totes les expedicions de Monbus provinents de Barcelona finalitzaven el seu recorregut a l’estació d’autobusos, ja que la part nord del Passeig és on s’ubiquen les parades de tornada, des d’ahir la situació és a l’inrevés. És a dir, els autobusos de Monbus cap a Barcelona sortiran de l’estació ja que les parades prèvies estan situades a la zona que s’asfaltarà del Passeig. La tornada ja es podrà fer a les parades habituals.

De la mateixa manera, els busos transversals urbans seguiran realitzant el seu recorregut per la rambla per tal d’evitar el Passeig Verdaguer. Com la setmana passada, es recorda a tots els veïns de les zones on es canviï l’asfaltatge que els treballs obliguen a tancar els trams en obres de 8 del matí a 8 de la tarda dels dies laborables durant una setmana.

Aquesta campanya d’asfaltatge suposarà, a més, un canvi important en aquest vial, tal i com va explicar aquest diari a mitjan juliol, ja que se’n suprimiran els trams de doble carril. Segons va informar el regidor Miquel Vives «no només s’asfalta, sinó que també es fa una important aposta per la seguretat d’una de les vies importants de la ciutat com és el Passeig», on anteriorment ja s’hi han dut a terme intervencions com la col·locació de bandes reductores, senyalització, millora de la visibilitat i recentment un nou semàfor.

Ara el govern fa un pas més en la millora de la seguretat que permetrà pacificar el passeig Verdaguer i millorar-ne la fluïdesa. Amb el nou asfaltatge el passeig ja es repintarà com a via d’un únic carril.

El que es repintarà tindrà una amplada considerable i en els trams de gir el trànsit s’ordenarà en dos carrils que seran més amples i llargs que ara i facilitarà que hi puguin passar també els autobusos i s’evitin els taps que en alguns moments es produeixen actualment.