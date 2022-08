Els barris d’Igualada s’engalanaran aquest any al llarg dels dies que duri la festa. Es tracta d’una iniciativa que la Federació del Seguici Tradicional i Històric d’Igualada (FESTHI) va intentar ja promoure l’any passat, però que en aquell moment no va acabar de prosperar. Enguany sí que veurà la llum i, segons ha anunciat l’entitat, les associacions veïnals engalanaran els barris del Sant Crist, del Poble Sec, de Fàtima i de Montserrat de forma coordinada amb la FESTHI que, com cada any, engalana el centre de la ciutat.

Mitjançant un comunicat, la Federació ha valorat positivament que «aquesta vegada la regidoria hagi treballat de forma proactiva per l’engalanament als barris i constatem que el repartiment de domassos és també fruït de la visió expansionista de la Festa Major de Sant Bartomeu, considerant-la com una celebració de tota la ciutat». Precisament, amb aquest objectiu la FESTHI ha augmentat el nombre d’itineraris de la Diana, fins a un total de cinc. Els 24 d’agost a les 8 del matí, els itineraris sortiran dels extrems de la ciutat per confluir a la plaça de l’Ajuntament per despertar al veïnat i anunciar la diada de Sant Bartomeu a tota la ciutat. La Federació del Seguici Tradicional i Històric d’Igualada (FESTHI) afronta la primera Festa Major de Sant Bartomeu sense restriccions sanitàries des del 2019 amb un cartell propi, exposició, nou tabaler i novetats en els actes. Una d’aquestes novetats serà l’entrega del foc. El Ball de Sant Miquel i els Diables s’encarregaran de recollir el foc que ha d’encendre la tronada, l’acte que de forma tradicional organitzen els Voladors per donar inici a la festa. El lliurament es realitzarà a la Rambla Sant Isidre pocs minuts abans de les dotze del matí per iniciar la tronada a les dotze en punt. D’altra banda, el jove igualadí i estudiant de l’ESMUC (bateria i percussió) Pau Sanuy Costa -membre de la Banda de Música d’Igualada i de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia- ha estat designat tabaler per part de la federació. Sanuy serà presentat el dilluns 22 d’agost al saló de plens de l’Ajuntament d’Igualada -al mateix acte també es presentarà l’Estampa del Sant i l’entitat portadora del penó d’enguany. En record a la seva funció d’anunci, el Tabaler obre la Passacalle marcant lʼinici i el final dels actes amb el toc de la patera. També acompanya a les autoritats en les anades i tornades des de la Casa Consistorial fins la basílica de Santa Maria. A part dels actes esmentats, la federació seguirà impulsant els actes que habitualment treballa a l’entorn del dia 24. Com cada any, es viurà durant la vigília (23 d’agost) la tronada, el trasllat de Sant Bartomeu, les vespres i el toc de tabal, els versots del Ball de Sant Miquel i els Diables i la passacalle. Durant la Diada de Sant Bartomeu (24 d’agost) es farà la diana, la missa cantada i la processó de Sant Bartomeu. Per últim, el diumenge 28 d’agost a la tarda, la FESTHI seguirà impulsant el Retorn de Sant Bartomeu, les actuacions de lluïment i balls parlats.