Sant Martí de Tous està treballant en uns nous pressupostos participatius, per als quals té obert fins al 15 de setembre el termini per a la presentació de propostes. Enguany, l’Ajuntament hi destina una partida de 50.000 euros.

El consistori ha organitzat diferents reunions per zones del poble per poder recollir les propostes, suggeriments o queixes que facin els veïns de cada zona. A banda de les propostes que s’estan recollint en aquestes reunions, el procés s’amplia omplint una bústia específica a les oficines municipals on s’hi poden aportar propostes concretes o de caràcter general. També hi ha l’opció de participar-hi a través de l’App de l’Ajuntament. Tot i que al final del procés donarà una resposta amb un llistat de totes les accions, l’Ajuntament asseguran que ja s’ha començat a resoldre algunes de les propostes veïnals més urgents.