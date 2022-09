Igualada celebra fins al 22 de setembre la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible amb l’estrena d’aparcaments soterrats per a bicicletes i patinets al pàrquing de la plaça de la Creu (PARKIA) i al pàrquing de l’Hospital (SIMA). Es tracta d’unes zones específiques on el ciutadà pot deixar el seu patinet o bicicleta lligat a un cadenat en un espai cobert i vigilat. Aquest servei és totalment gratuït. Concretament, al pàrquing de la plaça de la Creu s’han habilitat 12 places per a bicicletes i 10 per a patinets i al pàrquing de l’Hospital es poden trobar 14 places per a bicicletes i 5 per a patinets.

El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, explica que «aquests aparcaments són d’hores o dies en un lloc cobert, el que fa que usuaris hi deixin la seva bicicleta de forma més segura. En pocs dies de funcionament ja hi veiem rotació de usuaris i models elèctrics aparcats. El futur passa per la bicicleta elèctrica i projectes com aquest en són un bon ajut i incentiu». Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, el bus urbà d’Igualada també va ser gratuït divendres. Amb aquestes iniciatives, l’Ajuntament vol difondre els bons hàbits en la mobilitat i en la salut. I planteja als ciutadans la possibilitat de fer els seus recorreguts usuals substituint el cotxe privat per les caminades, els desplaçaments en bicicleta o bé la utilització del transport públic. Vives indica que «continuem amb la nostra política de mobilitat de pacificació i convivència que dona bon resultat. Reduïm velocitats i millorem la seguretat viària de la ciutat i millorem la xarxa de busos. Els carrers d’Igualda han de ser segurs i transitables per tothom». La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible porta per lema aquest 2022 «Combina i mou-te!».