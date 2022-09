L'Ajuntament d'Igualada ha presentat aquest dimecres al papa Francesc la recreació del vestit que sant Ignasi de Loiola va portar fa cinc segles durant el seu pelegrinatge per terres catalanes i que va comprar a la ciutat. Es tracta d'una peça molt especial, dissenyada a partir dels estudis documentals de l'època i la investigació de diferents experts. El lliurament l'ha fet al Vaticà l'alcalde del municipi, Marc Castells, acompanyat d'una delegació de la ciutat. En la trobada, el papa de Roma, que alhora és cap dels Jesuïtes, l'ordre religiosa formada per Sant Ignasi, s'ha mostrat encuriosit per la tècnica utilitzada i ha posat en valor la feina feta des d'Igualada. Per la seva banda, Castells s'ha mostrat molt satisfet de la rebuda.

Està documentat que fa 500 anys Sant Ignasi de Loiola va passar per la ciutat d'Igualada camí de Montserrat, on es va desprendre de l'armadura i l'espasa, i va canviar el seu vestit de cavaller per un hàbit de sac, símbol del pelegrí. Tal com explica ell mateix a la seva autobiografia, el vestit l’havia comprat dies abans a Igualada, que en aquella època ja era una ciutat teixidora, juntament amb unes espardenyes. Cinc segles després, la ciutat ha reproduït aquella vestimenta amb l'ajuda de professionals, empreses i artesans del sector a Igualada. L'Ajuntament va encarregar al Museu Tèxtil de Terrassa un informe i també s'ha fet un minuciós treball historiogràfic amb l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, el Museu de la Pell d’Igualada i l'àrea de cultura de l’Ajuntament d’Igualada. Arran de l'estudi de materials i patronatge de l'època, es va concloure que la vestimenta de pelegrinatge estava formada per un "sac", és a dir una túnica feta de drap burell i un conjunt de complements format per unes espardenyes, un bordó de fusta (bastó) amb una carabassa petita a dalt de tot i un sarró de pell. Així doncs, el vestit del pelegrí inclou una túnica feta de drap burell, utilitzada en els hàbits religiosos però també per la gent més humil; unes espardenyes, un bordó de fusta (bastó) i un sarró de pell, elements reconstruïts per empreses de la zona. El valor del tèxtil a l'Anoia Amb aquesta reproducció, tant el consistori com les empreses de la ciutat han volgut posar en relleu que Igualada continua essent, com fa 500 anys, "una vila de referència del tèxtil català i del sud d'Europa". De fet, actualment, Igualada té un dels clústers tèxtils de referència al sud d'Europa. Segons un informe de mapeig del sector elaborat per la Fundació FITEX el novembre de 2021, a l'Anoia hi ha en l'actualitat en actiu 104 empreses del sector tèxtil-confecció que ocupen a 918 professionals i sumen una facturació de 140 milions d’euros, fet que suposa el 27% de la indústria de l’Anoia. Si hi sumem el cuir, el sector manufacturer (tèxtil-confecció-cuir) arriba a ocupar prop de 1.500 professionals i genera una facturació agregada de 220 milions d’euros a Igualada i comarca, fet que el converteix en el primer sector industrial del territori i una palanca essencial en el desenvolupament econòmic de la comarca.