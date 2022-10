Han començat els treballs de tancament perimetral a les parcel·les 47 i 48 on s’ubicarà l’activitat logística de l’empresa Transvisa, que s’instal·larà en el polígon montbuienc “Plans de La Tossa” en un projecte canalitzat a a través de Promocions Esbersa i que supera llargament els 10.000 metres quadrats de superfície.

L’inici dels treballs previs a la construcció de la nau d’aquesta empresa coincideix amb la recta final del procés constructiu de les primers naus d’Agile Capital i també de Textpaper i de les diferents tasques d’adaptació de les parcel·les per tal de poder-hi encabir les respectives activitats.

Des de l’Ajuntament montbuienc s’està seguint de prop la construcció d’aquestes primeres naus i els treballs de condicionament de les respectives parcel·les. La posada en marxa d’activitats a les empreses del polígon serà una realitat, segons les previsions actuals, abans d’acabar aquest any 2022, una fita que estava pendent des de l’any de creació del polígon, el 2011.

Més enllà de la creació d’ocupació, altres beneficis directes per als ciutadans de Santa Margarida de Montbui seran visibles ràpidament: el polígon deixarà d’estar buit i suposarà un reequilibri territorial. A més, hi haurà una major inversió en infraestructures (com ara enllumenat públic i seguretat).

Gràcies al treball realitzat des de l’Ajuntament montbuienc s’ha aconseguit l'arribada de les empreses esmentades, assolint una fita històrica pel municipi montbuienc.