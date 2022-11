El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) celebra haver aconseguit que el Parlament hagi aprovat per unanimitat reobrir el servei de Pediatria al CAP de l’Estació o CAP urbà. L'aprovació arriba al mateix moment en què l'Ajuntament d'Igualada ha anunciat la cessió d'un terreny al departament per unificar el servei de pediatria de la Conca d'Òdena justament al CAP Urbà, el que en principi voldria dir que els altres centre assistencials perdrien aquest servei.

La formació progressista, de la mà del diputat igualadí del PSC, Jordi Riba, va registrar el dia 1 de febrer una Proposta de Resolució per demanar al govern de la Generalitat que reobri la Pediatria al CAP de l’Estació. Després de la tramitació d’aquests mesos, la petició ha estat votada aquest dijous i s’ha aconseguit la unanimitat de tots els grups.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, celebra la notícia i afirma que “vam dir que no pararíem fins aconseguir que el CAP de l’Estació torni a tenir Pediatria i es deixi d’obligar les famílies a anar fins a Vilanova del Camí per visitar els seus fills". "Haver aconseguit la votació al Parlament i que s’hagi pogut aprovar és un pas endavant immens que ens apropa a la solució i al restabliment del servei”, ha afegit.

Cuadras avança que la lluita no acaba aquí i reclama un calendari clar a la Generalitat. “Demanem al govern de la Generalitat que posi una data a la reobertura de la pediatria", ha afirmat Cuadras. Quin també ha assegurat que "volem i necessitem un calendari del que passarà a partir d’ara un cop el Parlament ha donat llum verda a la nostra petició. Cal concretar quines obres i quan es faran per poder restablir el servei”.

Igualada Som-hi recorda que “al mes de desembre de l’any passat vam destapar la situació i vam presentar una moció al Ple de l’Ajuntament del 21 de desembre per instar la Generalitat a reobrir el servei. Malgrat que al Ple de l’Ajuntament el govern de Marc Castells no va donar suport a la petició, nosaltres vam seguir defensant els interessos d’Igualada. El nul suport del govern de Junts a restablir la Pediatria és una cosa que ens va deixar perplexos i que lamentem i no entenem, ja que el govern de la nostra ciutat hauria de ser el primer en reclamar un servei bàsic com la Pediatria i això no va passar. Es tracta d’una qüestió de ciutat i no de partits i per això vam seguir la lluita al Parlament”. Vist l'evolució de la petició, mentre Som-hi i el PSC treballava una proposta a nivell local i del Parlament, Junts ho feia amb el Govern, que en aquest departament tenia el mateix color polític que el consistori.

Jordi Cuadras remarca que “sempre hem dit que deixar el CAP de l’Estació sense Pediatria és completament injust per a totes les famílies que necessiten aquest servei. No podíem acceptar que aquest servei desaparegués d’aquest centre d’atenció primària de la nostra ciutat. A la petició que vam entrar i que ha aprovat al Parlament detallem com moltes famílies no disposen de vehicle propi per anar a visitar-se a Vilanova o no tenen els recursos econòmics necessaris per assumir els 6,80 o 8,80 euros d’anada i tornada que costa el transport públic en tren o autobús”. Aquesta és una situació que també pateixes les poblacions de l'entorn de la capital de l'Anoia.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta denuncia, també, "el greuge que representa que el CAP Igualada Nord de les Comes sí que tingui el servei de Pediatria i el CAP de l’estació no en tingui. És injust que dins d’una mateixa ciutat, estar adscrit a un CAP o a un altre vulgui dir tenir pediatre o no tenir-ne i haver d’anar a un altre municipi per ser atès. Cal que totes les famílies siguin tractades per igual i tinguin accés als mateixos serveis dins una mateixa ciutat sense distingir si viuen a un barri o a un altre”. Una vegada aprovat pel Parlament, Igualada Som-hi demana celeritat perquè la solució sigui una realitat en el menor temps possible.