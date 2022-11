Un projecte que lidera el doctor Daniel Vega de la Fundació Sanitària d'Igualada ha rebut un ajut de gairebé 400.000 euros de la Marató del 2021 per desenvolupar un tractament específic per a les autolesions, que tindrien un seguiment a través d'una aplicació per a telèfons mòbils. El projecte seleccionat té l’objectiu de desenvolupar un tractament específic per a l’autolesió que pugui seguir-se amb una APP per a telèfons mòbils. La Fundació Sanitària d’Igualada (FSI), una fundació vinculada al Consorci Sanitari de l’Anoia, que gestiona les seves línies de docència i recerca, coordinarà aquesta recerca amb la col·laboració de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Dra. Marina López Solà), la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Fundació Universitària Balmes - Universitat de Vic (Dr. Jordi Solé Casals) i la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I (Dra. Azucena García Palacios). Del total de l’import per al finançament del projecte, la FSI gestionarà gairebé 155.000 euros. Daniel Vega té entre els seus objectius d'estudi les autolesions entre els joves, que són és un problema creixent entre els joves. I va tenir un pic d'increment especialment preocupant durant la pandèmia.

Sota el títol Disseny i anàlisi de l'eficàcia d'una intervenció breu basada en una aplicació mòbil per l'autolesió: mesures d'autoinforme, momentànies i biològiques com a predictors de tractament, el projecte, promogut pel grup GRETA (Grup d’Estudi i Tractament de l’Autolesió), vol facilitar l’accés al tractament per evitar l’autolesió i millorar el benestar emocional de les persones, i s’emmarca en una línia de recerca ja consolidada a la Fundació. I és que a dia d’avui moltes persones que estan lluitant contra l’autolesió, així com els seus familiars, tenen dificultats per accedir a l’ajuda psicològica necessària. El projecte, que rebrà un ajut de la Marató de 398.526,25 euros, es desenvoluparà en els propers tres anys amb la implicació d’adolescents i joves en l’estudi, per tal de poder dissenyar el tractament més adequat, que permeti millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Les conductes d’autolesió són un problema creixent entre els adolescents i joves adults d’arreu del món. Tot i que la motivació per a l’autolesió no és el suïcidi, és un factor de risc pel suïcidi i implica un gran patiment emocional pels afectats i les seves famílies. L’autolesió pot estar associada a la presència d’algun trastorn mental, però també és habitual en la població general, és per això que es considera un problema de salut pública.

La Marató del 2021

Els fons recaptats en l’edició 2021 de La Marató de TV3, Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals permetran que 81 equips de recerca duguin a terme 36 projectes en salut mental. Una injecció notable de recursos que impulsarà la creació de noves eines de prevenció i diagnòstic, així com tractaments més eficients amb l’objectiu de guanyar més anys i més qualitat de vida per a les persones afectades i les seves famílies.

Els 12,1 milions d’euros recaptats en l’edició 2021 de La Marató han permès sensibilitzar la ciutadania sobre uns trastorns amb molts estigmes i, a partir d’ara, també impulsaran la recerca en salut mental. Es tracta d’uns trastorns que, segons els experts, una de cada 4 persones tindrà al llarg de la seva vida, i continuen augmentant, especialment entre la població més jove.

Els 81 equips d’investigació premiats treballaran durant els pròxims anys per trobar respostes i oferir un abordatge integral de la salut mental. Del total dels projectes seleccionats, 8 són unitaris i 28 coordinats entre dues o més institucions de recerca.

En 30 anys de trajectòria, La Marató ha finançat un total de 985 projectes de recerca, impulsats per 1.639 equips de primer nivell, en els quals han intervingut 9.674 investigadors, tot aportant avenços imprescindibles per a la millora de la salut del conjunt de la societat.