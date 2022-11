L’Ajuntament de Vilanova del Camí ja donarà el tret de sortida a les activitats de Nadal el divendres 2 de desembre amb l’encesa de llums al carrer, que, com ja ha fet en altres ocasions, es portarà a terme amb un acte oficial a la plaça del Mercat.

La novetat d’aquest any és que durant tres caps de setmana consecutius, el 3 i 4 de desembre, el 10 i 11 de desembre i el 17 i 18, hi haurà una Fira de Nadal a la mateixa plaça, amb diferents parades de comerços vilanovins. És una iniciativa del departament de Promoció Econòmica, en la qual també participarà Cultura amb la programació de tallers nadalencs per dinamitzar el mercat.

Pel que fa a l’encesa de llums, l’acte començarà a les 6 de la tarda amb la benvinguda i intervenció de l’alcaldessa, seguit de la projecció d’un vídeo amb la promoció dels actes nadalencs, tant els de les setmanes prèvies com els de les festes.