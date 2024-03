Pagesos i ciutadans de l'Anoia portesten contra el model dels parcs solars

Pagesos, la plataforma i ciutadans crítics amb el model actual dels projectes eòlics i de línies d'alta i molt alta tensió que hi ha previstos a l'Anoia han tallat aquest matí la circulació de la rotonda C-1412, a sobre de l'A-2, a l'altura de Jorba, per defensar "una terra viva" i per informar a la ciutadania de la "problemàtica amb els projectes de les renovables que està afectant la comarca". La convocatòria ha tingut un èxit moderat.

La mobilització ha estat convocada per Assemblea Pagesa i Ciutadana i la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa i s'emmarca en una jornada de mobilitzacions descentralitzades en diferents punts del territori català en defensa del sòl agrari i els espais naturals i per un model de petita pagesia local i agroecològica i per un nou model de transició energètica que posi la ciutadania en el centre.

El tall de l'Anoia s'ha produït a 2/4 d'11 del matí i s'ha allargat fins al migdia. Els manifestants, que eren pagesos, membres de la plataforma 'Preservem l'Anoia' i ciutadans a títol individual, han fet talls parcials per informar a la població. Jordi Martínez, de Preservem l'Anoia, explica que els projectes que hi ha previstos al territori "estan basats en grans empreses i són un model que no ens correspon".

Actualment, hi ha tres projectes aprovats "Matacan Solar", "Escribano Solar" i "Aspillera Solar", que afecten principalment els municipis de Jorba, Pujalt, Òdena, Bellprat i Sant Martí de Tous. I tot tenen un mateix promotor, encara que ha presentat expedients amb noms d'empresa diferents. En aquest sentit, Jordi Martínez, un dels portaveus, explica que la ni Generalitat ni l'empresa promotora els ha donat resposta "tant les plataformes, com ajuntaments i veïns afectats han presentat recursos en contra d'aquests projectes i no se'ns dona resposta".

Des de Preservem l'Anoia asseguren que el principal problema és la planificació territorial de les renovables. Segons la plataforma, aquesta planificació s'havia de fer l'any 2017 i encara no està feta "és per això que les grans empreses d'aquest sector poden fer i desfer, perquè hi ha un buit legal", explica Martínez. De fet, "el terreny aquí té un preu molt baix, i per això se n'aprofiten", afegeix.

En definitiva, des de la plataforma asseguren que "és un model que el territori no vol i s'està permetent igualment" i creuen que la transició energètica cap a les energies renovables "no pot ser només un canvi tecnològic substituint les centrals tèrmiques i nuclears per eòliques i fotovoltaiques", sinó que "cal un canvi de model per democratitzar la producció energètica i trencar el monopoli de les grans companyies que només vetllen pel seu propi benefici".

Per altra banda, Martínez destaca que aquesta problemàtica afecta també les persones que viuen de la terra: "aquests projectes destrossen el territori perquè la converteixen en una autopista de línies de molta tensió, sense pensar amb el sector agrícola", ha afirmat. També destaca que la situació és "urgent" i que cal "frenar la despoblació del camp i apostar per una pagesia nombrosa, autònoma i ecològica que sigui el pal del paller".

Les mobilitzacions també s'han produït al Moianès, a l'Alt Empordà i a Lleida. En aquesta darrera han fet un gastrotall, que es previst que s'allargui fins a les 9 del vespre.