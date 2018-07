El Govern tramita les prerrogatives de Puigdemont i començarà per posar-li seguretat

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dilluns que "s'estan començant a fer tots els tràmits" per a les prerrogatives d'expresident de Carles Puigdemont, que ha registrat la petició per a una oficina i els recursos de personal i seguretat. "S'estan posant en marxa amb normalitat", ha afegit en roda de premsa des de la sala Clavé del Palau de la Generalitat. La portaveu del Govern ha assegurat en aquest sentit que no s'ha "tancat" la ubicació de l'oficina i ha puntat que aborden d'entrada i amb "més celeritat" la seguretat de Puigdemont, que és ara a Hamburg (Alemanya). "La llei no especifica limitació en funció de la situació física de localització en què es trobi la persona, haurem d'adaptar les circumstàncies en cada cas", ha advertit. Artadi ha comparegut després de les reunions que ha mantingut el president de l'executiu català, Quim Torra, amb CECOT i FemCat.