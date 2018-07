Normalitat al Prat durant el segondia d'aturades dels pilots de Ryanair

L'aeroport de Barcelona-el Prat va afrontar amb normalitat la segona jornada de vaga del personal de cabina i de pilots de l'aerolínia irlandesa Ryanair, que va cancel·lar un total de 64 vols a la capital catalana.

Fonts d'AENA, el gestor aeroportuari, van explicar que no es van registrar cues ni als punts de reclamació ni als de facturació d'equipatge. L'aerolínia irlandesa de baix cost ja havia comunicat amb antelació als passatgers la cancel·lació dels vols previstos per a aquest dijous, motiu pel qual la majoria dels viatgers afectats per la vaga de Ryanair ja no van acudir ahir a l'aeroport, perquè ja coneixien les afectacions dels seus vols.

A més, AENA no preveia tampoc grans aglomeracions a la sortida de l'aeroport a causa de la vaga de taxistes de la ciutat.

Per aquestes dues situacions, l'aeroport va reforçar al llarg de tota la jornada els seus serveis interns d'informació per avisar els viatgers que aterrin a Barcelona sobre la vaga de taxistes i informar-los sobre vies de transport alternatiu.

A l'altre aeroport català amb una gran presència de Ryanair, el de Girona, la vaga de tripulants de cabina de Ryanair no va generar cap incidència destacable. Durant el matí es van produir algunes cues habituals al mostrador de facturació de la companyia irlandesa. En total, Ryanair va anul·lar 12 vols durant el dijous des de l'aeroport gironí. Igual que a l'aeroport del Prat, l'aerolínia de low cost ja tenia previstes aquestes cancel·lacions i va avisar prèviament tots els passatgers afectats per oferir-los una alternativa. Segons van assegurar alguns treballadors de l'aeroport, aquesta antelació va facilitar que ahir no hi hagués un excés de reclamacions de persones afectades, ja que tots ells estaven al corrent de la vaga de tripulació.

Per la seva banda, el Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (SEPLA) té previst interposar avui davant l'Audiència Nacional una demanda contra l'aerolínia Ryanair per mantenir el col·lectiu que opera a Espanya sota la legislació irlandesa.