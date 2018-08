Elite denuncia «un atac coordinat» que ha destrossat 22 taxis a Barcelona

El sindicat Elite del sector del taxi ha informat que hores d'ara es té coneixement de 22 sabotatges sobre diferents taxis que s'han registrat durant aquesta matinada dels dimecres a la capital catalana i a diferents indrets de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Alberto Álvarez, portaveu d'Élite ha manifestat a l'ACN que ha estat un ''atac coordinat'' contra el col·lectiu de taxistes que en la majoria de casos ha suposat el trencament de vidres, danys en el vehicle i rodes punxades, sense que s'hagin produït robatoris d'objectes a l'interior del vehicle. Álvarez no ha volgut acusar a ningú en concret però sí que ha assenyalat que era una constatació que ''quan Cabify no existia no passaven aquestes coses''. A les 15h d'aquest dimecres, el cos dels Mossos d'Esquadra no els constava cap denuncia de taxistes.

Alberto Álvarez ha afegit que deixava en mans de cada un dels afectats la decisió de presentar una denúncia per les destrosses dels vehicles.