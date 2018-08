Tensió a Reus per la retirada d'una pancarta a favor dels presos per part de Ciutadans

Militants de Ciutadans (Cs) van retirar ahir una pancarta a favor dels polítics sobiranistes presos penjada a la façana de l'ajuntament de Reus, malgrat que l'alcalde, Carles Pellicer (PDeCAT) va intentar impedir-ho des del balcó del consistori.

Segons va informar Cs, van retirar la pancarta de l'ajuntament de Reus per donar «compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que insta a garantir la neutralitat i el respecte a la pluralitat dels ciutadans». Aquesta és una «acció reivindicativa més» de la campanya #SonDeTodos, segons va precisar el partit taronja.

«L'activitat es va desenvolupar sense violència», encara que l'alcalde es va dirigir als partidaris de Ciutadans i «els va increpar», segons Cs. Diversos vídeos difosos per les xarxes socials mostren com diverses persones, acompanyades per dos regidors de Cs a l'Ajuntament, despengen la pancarta des del carrer amb l'ajuda d'una escala i que diversos vianants enlletgeixen aquesta acció.



Estira-i-arronsa

També s'observa l'alcalde intentant evitar que s'emportessin la pancarta, estirant-la des del balcó de la façana consistorial.

Per part seva, l'alcalde, Carles Pellicer (PDeCAT), va informar, en una conferència de premsa posterior, que presentarà dues denúncies davant els Mossos d'Esquadra.

Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va comprar Ciutadans amb la «dreta extrema» austríaca, després dels fets de Reus.

En el seu compte a Twitter, Puigdemont va adjuntar un tuit de dijous de Ciutadans amb el lema «Ordre i seguretat» i un missatge en el qual s'assegurava que «és hora que hi hagi ordre als car-rers i que els ciutadans se sentin segurs».

«Cauen totes les caretes. El lema de Cs 'Ordre i seguretat' és copiat al de la dreta extrema que governa Àustria. I és contradictori amb el que la mateixa gent de Cs fa als carrers i balcons de Catalunya», va escriure l'expresident català Carles Puigdemont al seu compte de Twitter.