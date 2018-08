L'ambaixador a l'ONU diu al sobiranisme: «És un insult dir poble oprimit»

n El recentment nomenat ambaixador representant davant la UNESCO, el socialista Juan Andrés Perelló, va advertir que «per als pobles oprimits del món, que no tenen res», és un «insult» que hi hagi «pobles desenvolupats europeus, per molts problemes regionals que tinguin, que vulguin establir-se en paritat de condicions amb els pobles oprimits». «No ho són», va dir Perelló, que més aviat creu que quan es pensa als pobles d'Europa, en «totes les seves regions i comunitats»,es podria «parlar de pobles entretinguts més que d'oprimits». Així va contestar en una entrevista el nou representant espanyol davant l'organització de l'ONU per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, en ser preguntat pel fet que les organitzacions internacionals hagin estat escenari de les aspiracions de l'independentisme català.

«Qualsevol discurs que trenqui la solidaritat nacional, europea i internacional em tindrà davant, qualsevol discurs que plantegi el món com una unitat en l'univers de fraternitat em tindrà com a aliat»,va replicar Perelló. Catalunya, va remarcar,«forma part d'Europa i d'Espanya», i en aquest àmbit es pot parlar d'autogovern i es poden veure els problemes que calgui atendre. «Però respectant el que tenim i mirant a un horitzó de fraternitat»,va puntualitzar Perelló.