Pedro Sánchez proposa la celebraciód'un «referèndum sobre l'autogovern»

n El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, aposta perquè els catalans votin un nou Estatut. En una entrevista a la Cadena SER, el cap de l'executiu espa-nyol va recordar ahir que Catalu-nya és l'únic territori «que té un Estatut que no ha estat votat pels ciutadans», però va assegurar que seria un referèndum «per a l'autogovern, no per a l'autodeterminació».

El País, on el vicepresident de la Generalitat li demanava que orientés la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en el procés contra els líders independentistes si vol el vot favorable d'ERC als Pressupostos, el president espa-nyol va assegurar també que el seu executiu «respectarà la legalitat», cosa que passa per «respectar l'autonomia del Poder Judicial».

Sánchez també va advertir que el 155 és un element «perfectament constitucional i legítim per tornar a reubicar Catalunya a la legalitat, l'Estatut i la Constitució», però aquesta ruptura de la legalitat «a hores d'ara no s'ha produït més enllà d'una retòrica inflamatòria per part dels independentistes» i, en tot cas, «en el moment en què es produeixi, el govern d'Espanya actuarà».

La consellera de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat va replicar a la tarda que el «consens» a Catalunya és sobre el dret a decidir i va qualificar el «debat» sobre l'Estatut de «pantalla passada, superada fa bastants anys». En la mateixa línia, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va reclamar en roda de premsa a Sánchez que sigui «valent» i que posi tobre la taula un referèndum sobre l'autodeterminació, tal com «demana la ciutadania de Catalunya».



Pla de diàleg d'ERC

L'executiva d'ERC va traçar ahir la seva via cap a la «república» amb un pla a llarg termini que passa pel «diàleg» i la negociació amb l'Estat, en vigílies de la conferència en la qual el president català, Quim Torra, explicarà la seva estratègia per als pròxims mesos. Vilalta va descartar que els republicans acordin una nova estratègia que confronti amb la de Torra, sinó que el que faran serà aprofundir en les línies mestres que va votar la militància en la Conferència Nacional que el partit va celebrar l'1 de juliol a l'Hospitalet de Llobregat. A més de dialogar amb l'Estat, l'altre gran objectiu del partit és eixamplar la base social de l'independentisme perquè siguin més les persones «a favor de la república».



Reaccions des de Madrid

Des de Madrid, el president del Partit Popular, Pablo Casado, va avisar Pedro Sánchez que l'autogovern és «difícilment ampliable». Per a Casado, «no hi ha cap pregunta per llançar a la societat catalana que no passi pel trencament de la igualtat entre els espanyols» ja que «no hi ha més matèries per descentralitzar. D'altra banda, el líder dels populars va suggerir que si vol pactar una consulta per augmentar l'autogovern de Catalunya seguint el «dictat dels independentistes», el referèndum «es convoqui a tot Espa-nya».

Per la seva banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va refusar la proposta de Sánchez i va preguntar al cap de l'executiu si estava proposant «un altre estatut inconstitucional». El líder de Cs va titllar de «barbaritat» la idea de dotar la Generalitat de «més competències i menys controls».

Per part de Podem, la seva portaveu, Noelia Vera, va sostenir que el primer pas per normalitzar la situació a Catalunya és que el Govern espanyol i el de la Generalitat «s'asseguin» a dialogar, i que això passa per revisar la situació dels polítics catalans que segueixen a la presó.