El jutge creu que Anna Gabriel sí que podia celebrar l'acte sobre l'1-O a Vitòria

El jutjat de Vitòria que va suspendre un acte a favor de l'1-O de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel en aquesta ciutat el 15 de setembre de l'any passat diu que podia celebrar-lo. Aquest divendres el jutjat contenciós administratiu número 1 ha notificat la sentència que resol la demanda que va interposar la delegació del govern espanyol a Vitòria i que va suposar la suspensió de la xerrada de Gabriel sobre el referèndum.

En aquell moment la petició de suspensió va ser atesa pel jutjat com a mesura cautelar i això va comportar que la Guàrdia Urbana interrompés l'acte. Tot i que l'Ajuntament de Vitòria va demanar que no es dictés sentència perquè l'acte ja s'havia suspès, l'advocat de Gabriel, Benet Salellas, va demanar que "s'entrés en el fons del debat sobre si l'autorització de l'acte era legal o no". El jutge ha decidit desestimar el recurs interposat pel govern espanyol perquè no era un acte de campanya electoral, perquè el referèndum estava suspès i perquè Gasteiz no és Catalunya.

La sentència d'aquest cas subratlla que "el dret fonamental de reunió i de llibertat d'expressió, igual que el pluralisme polític, són essencials i prioritaris en una societat democràtica". També conclou que "no li correspon a l'Ajuntament de Vitòria controlar el contingut polític o partidista dels actes que se celebren" i conclou que "el concepte de neutralitat com l'entén la delegació del govern espanyol és contrari als principis bàsics d'una democràcia deliberativa". Per tot plegat, el jutge ha desestimat el recurs interposat pel govern espanyol i que condemnava la CUP a pagar tots els costos causats.

A través d'un comunicat, la CUP ha valorat "molt positivament" la sentència perquè, segons la formació, suposa "reconèixer" que ha de "prevaldre sempre l'exercici dels drets i llibertats més fonamentals i suposa també reconèixer l'ambient de vulneració massiva de drets que vam viure els catalans i catalanes en les setmanes prèvies de l'1 d'octubre".