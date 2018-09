La Fiscalia no ha identificat qui va posar el dispositiu al cotxe de Puigdemont

La Fiscalia belga no ha aconseguit encara establir «cap vincle» entre el dispositiu de geolocalització col·locat en el cotxe que utilitzava l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica, per la qual cosa manté oberta la investigació iniciada fa mesos. «La investigació segueix oberta, però no s'ha aconseguit establir cap vincle entre la balisa i cap persona o entitat que pogués haver-la col·locat», van explicar a Europa Press fonts de la Fiscalia del Brabant Való.

L'obertura del cas va ser confirmada el mes d'abril passat per la Fiscalia de Brussel·les, que va informar que la investigació és responsabilitat de la Fiscalia del Brabant Valón, regió a la qual pertany el municipi de Waterloo, on resideix Puigdemont. La Fiscalia sospita que va hi va haver «més dispositius» utilitzats per vigilar el polític independentista, però les indagacions portades a terme fins ara no aporten «cap evidència que ho demostri». El cas es remunta al febrer d'enguany, quan l'expresident català i els seus acompanyants van detectar «alguna cosa sospitosa» en el vehicle que utilitzaven per als seus desplaçaments i van alertar les autoritats belgues. La Policia va detectar als baixos del cotxe el dispositiu de seguiment i va obrir una investigació.