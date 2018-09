La Generalitat tornarà a les reunions de la comissió multilateral per al finançament autonòmic

El Govern català enviarà un representant a la propera reunió de la comissió bilateral que debat el finançament autonòmic, segons va anunciar al Congrés la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Com a resposta a una pregunta de la diputada del PP Àngels Esteller, la ministra va indicar que, al marge de l'última reunió bilateral amb la Generalitat, que fa set anys que no se celebraven, «s'estan produint reunions entre consellers i ministres amb l'objectiu de normalitzar la situació de les relacions institucionals». «De fet, puc anunciar-los que es reunirà la Comissió de Finançament Autonòmic, la primera reunió política abans que acabi el mes de setembre, i el Govern de la Generalitat ha designat una persona perquè en aquest fòrum multilateral es pugui parlar de finançament autonòmic», va assenyalar.

D'altra banda, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va assegurar ahir que l'Estat «s'equivoca» si creu que la Generalitat «bescanviarà» l'aposta per l'exercici del dret a l'autodeterminació per «unes dècimes més d'IRPF» o un «canvi en el càlcul del fons de suficiència». A més, va recordar que hi ha un model vigent que «no es compleix» i que per això n'exigiran el compliment a la Comissió Mixta i en altres grups de treball amb l'Estat on hi assistiran tècnics de la conselleria. Aragonès va reivindicar el dret a l'autodeterminació com a sortida per al conflicte polític.