Cunillera, partidària d'indultar els polítics empresonats en cas de condemna

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, s'ha mostrat partidària de l'indult als polítics empresonats en cas de condemna. "Per concedir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició igual de ferma del que accepta la sentència. Si es demana l'indult jo en soc partidària, clar. Però l'han de demanar", ha reflexionat en veu alta Cunillera en una entrevista aquest dissabte al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio.

En paral·lel, la delegada del govern espanyol a Catalunya ha titllat de "desafortunats" els comentaris insultants contra l'independentisme –definits com a 'colpistes' i 'nazis'- en el xat de jutges del CGPJ. "No m'han agradat, però són comentaris en l'àmbit privat. I crec que no posen en qüestió la tasca judicial", ha assenyalat Cunillera, que també ha volgut posar en valor l'actual "ambient diferent per negociar" entre els governs espanyol i català.

En una altra entrevista, en aquest cas a Europa Press, Cunillera ha afirmat que no s'haurà d'aplicar de nou l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia, ja que té "la convicció" que la Generalitat respectarà en tot moment la llei.

"El 155 respon a un trencament de la llei. I llavors vostè em diu: Vostè creu que tornarà a passar? Estic segura que no, estic segura que el Govern no té en el seu horitzó immediat ni a mitjà termini infringir la llei", ha exposat.

Defensa que aquest article s'activés al seu moment i argumenta que no es va aplicar per decisió d'un Govern central --en aquell moment del PP-- ni d'una cambra legislativa, sinó perquè "es va trencar la llei, i la Constitució té els seus mecanismes per donar solució a moments greus".

Sobre les proclames independentistes que llança el president Quim Torra, ella interpreta que la Generalitat pretén "estrènyer per treure més rendiment de les seves posicions i poder avançar en la seva proposta", però avisa que el Govern central farà el mateix per defensar les seves pròpies tesis.

Cunillera diagnostica que el Govern està apostant per "dues realitats que van paral·leles": la retòrica independentista però, d'altra banda, la voluntat de negociar, i assegura que ella mateixa ha mantingut diverses trobades fructíferes amb els consellers.

"Efectivament escolto això --les proclames sobiranistes de Torra--, però em quedo amb que, en paral·lel, estic parlant amb un conseller per solucionar, solucionar i cercar alguna via de diàleg i enteniment per a temes concrets", constata.



L'"ENYORANÇA" PP I CS

Davant les pressions de PP i Cs al president Pedro Sánchez perquè torni a aplicar el 155, interpreta que ho fan per tornar a una dinàmica de confrontació que els interessa: "Ens ho hem de prendre com un símptoma d'enyorança. Ho troben a faltar. La confrontació els agradava, era fàcil, se sentien còmodes".

Considera que "Cs neix i floreix de la confrontació, i té un resultat electoral admirable des del punt de vista dels vots", però assegura que l'escenari ha canviat amb Sánchez.

"Això està superat. En aquests moments les dues administracions --crec que que més la nostra, però és igual-- hem fet una aposta per cercar vies de trobada més que de confrontació, i, clar, aquell que ha fet de la confrontació la seva raó de ser està descol·locat", al·lega.

També confia que els actes que té previstos l'independentisme per recordar el primer aniversari de l'1-O i del 27-O no afectaran al diàleg Estat-Generalitat, perquè seran "més la commemoració d'un record que una reivindicació nova".



DOSSIERS AMB PROPOSTES

Sobre la reunió a la Generalitat entre Torra i Sánchez prevista per a aquesta tardor, la delegada considera "evident que serà substancialment diferent i, sobretot, molt més rica" que la primera de juliol, perquè aquesta vegada ja hi ha un bagatge.

"Quantes reunions ja hi ha hagut entre ministres i consellers? Per tant, ja comencem a tenir sobre la taula dossiers plens de documents, plens de propostes i plens d'acords. Aquest és el camí", conclou.

Teresa Cunillera preveu realitzar un acte per fer un balanç dels seus primers cent dies a la Delegació: "En el passat es deia 'període de gràcia'. Ara ningú té ni un dia de gràcia", ironitza, i serà una reflexió sobre el que ha fet, el que es pot millorar i el que es pot fer diferent.