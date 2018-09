El lideratge de Pablo Casado al capdavant del PP només convenç tres de cada deu electors espanyols

Set de cada deu espanyols valoren com a «regular» o «dolent» el lideratge de Pablo Casado al capdavant del PP. El nou president nacional del partit ni tan sols convenç l'electorat de centredreta, segons el sondeig realitzat per l'Institut DYM per a Prensa Ibérica i El Independiente.

Els primers dos mesos de Casado com a líder del principal partit de l'oposició al Congrés dels Diputats només són valorats com a «bons» pel 13,9% dels entrevistats, mentre que quatre de cada deu els consideren «dolents».

En aquest sentit, una de les dades més significatives del sondeig és que fins i tot els votants del PP en qüestionen el lideratge, ja que només només tres de cada deu (34,1%) l'aproven amb nota. De fet, el nou president popular només és vist amb bons ulls pel grup d'entrevistats que s'autoposicionen en l'espectre ideològic ubicat més a la dreta.

D'altra banda, els votants del PP en les eleccions generals del 2016 tampoc no estan convençuts de les capacitats de Cadado per liderar el PP, atès que el 44% qualifica la seva trajectòria com a «regular» i, el 12%, de «dolenta». És a dir, més de la meitat dels potencials votants populars (el 56,5%) són del parer que el nou president nacional del PP ha errat l'estratègia després de vèncer en les primàries. El missatge de Casado tampoc no convenç els votants de Ciutadans. Només dos de cada deu l'aproven amb nota, mentre que set de cada deu el suspenen.

En l'àmbit estatal, els votants del PSOE i d'Unidos Podemos són els qui desaproven amb més contundència el missatge de Casado, ja que vuit de cada deu consideren que el lideratge del successor de Mariano Rajoy al capdavant del PP és «regular» o «dolent».

Una de les conclusions de l'enquesta és que el canvi en la direcció del PP no ha convençut la majoria de votants (57,7%) que el PP pot recuperar.