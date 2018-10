Més de cinc mil persones es concentren a Lledoners

El clam per la llibertat dels polítics empresonats pel referèndum de fa un any no decau. Al contrari. Ahir, en la vigília de l'1-O, una multitud mai vista en la concentració setmanal als voltants del centre penitenciari de Lledoners es va aplegar per reclamar l'alliberament dels polítics catalans entre crits de «llibertat presos polítics» i les peces musicals que s'interpreten cada diumenge.

Els organitzadors de Música per la Llibertat, nom de l'acte setmanal, van calcular que ahir hi havia més de cinc mil persones, dada que es desprèn dels dos mil vehicles que hi havia aparcats als voltants de les instal·lacions penitenciàries. Arribar ahir a la ubicació de la concentració no era gens fàcil. Des de Manresa fins al punt de la concentració es tardava gairebé mitja hora a arribar-hi en cotxe, com a conseqüència del gran volum de vehicles que hi volien accedir. Un recorregut que se sol fer en menys de quinze minuts. A l'autovia C-25 ja hi havia cues per desviar-se a la C-55.

Per enaltir la protesta i recordar la important data que avui commemora el país, l'organització va portar una urna com les que es van utilitzar fa un any en el referèndum.



Sorpresa avui



Avui a les 8 del vespre hi haurà una concentració als voltants del centre penitenciari de Lledoners, amb motiu de l'1-O, amb una sorpresa que els organitzadors de Música per la Llibertat no han volgut fer pública. Per altra banda, l'organització va anunciar que l'acte de protesta setmanal canviarà d'hora perquè ara, amb l'arribada de la tardor, les temperatures al vespre són més baixes i la concentració ara ja té lloc de nit. Per aquest motiu a partir de diumenge que ve es farà a les 12 del migdia.