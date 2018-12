Els presos en vaga de fam, "preocupats" perquè les accions violentes tapin el seu "sacrifici personal extrem"

Els presos en vaga de fam a Lledoners han mostrat la seva "preocupació" pel fet que "l'acció de gent amb la cara tapada passi per davant del compromís no violent i un sacrifici personal extrem com la vaga de fam".

Així ho van transmetre aquest dissabte a la tarda al col·lectiu Prou Ostatges, que ha organitzat diversos dejunis aquests dies en solidaritat amb Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. Aquest col·lectiu creu que algunes accions violentes "potser estan tapant la noble i lloable acció" dels quatre presos en vaga de fam.

Prou Ostatges considera "molt important aquesta visió i insistència que totes les accions han de fer-se des de la no-violència, com els dejunis" d'aquest diumenge al Dipòsit del Rei Martí, a Barcelona, o a Montserrat.