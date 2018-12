L'AMI exercirà d'acusació contra el magistrat

El jutge Miguel Florit ha ordenat la devolució dels telèfons mòbils i del material informàtic que va requisar a dos periodistes de Diario de Mallorca, del mateix grup editorial que Regió7, i Europa Press l'11 de desembre passat per esbrinar l'origen de diverses informacions que van publicar sobre el cas Cursach.

Els dos mitjans, que s'han querellat davant del Tribunal Superior de Justícia de Balears contra el jutge pel seu «atac letal» al secret periodístic i a la llibertat d'informació, han exigit en un escrit al jutjat d'Instrucció 2 de Palma que el lliurament s'acompanyi amb un informe sobre «la realització o no de qualsevol obertura, inspecció, examen, registre, còpia o manipulació» dels dispositius.

Kiko Mestre, redactor de Diario de Mallorca, i Blanca Pou, d'Europa Press, van rebre dilluns sengles trucades telefòniques del jutjat en què se'ls va comunicar que podien acudir a recollir els seus mòbils. La defensa dels dos periodistes sol·licita que la resolució «es notifiqui degudament» i citant els dos informadors «amb assenyalament de dia i hora per a la devolució» del material requisat. Així mateix, l'escrit requereix al jutjat que informi «sobre el lloc o llocs on han estat dipositats els objectes» i sobre «les persones que hi hagin tingut accés».

I conclou sol·licitant que, en cas que els dispositius s'haguessin obert, «s'informi per escrit de quines dades han estat extretes, copiades i/o examinades, i el lloc d'emmagatzematge». El 19 de desembre passat, vuit dies després de la polèmica actuació judicial, la Fiscalia Anticorrupció va fer pública una nota de premsa en què va admetre que la requisa dels mòbils no era necessària perquè les fonts que buscaven «ja eren conegudes per altres vies d'investigació». L'organisme, que va avalar la confiscació, va assegurar que l'objectiu era «l'assegurament dels efectes materials procedents del delicte». Va informar que els dispositius seguien «sota custòdia judicial» i va negar que, fins a aquell moment, els telèfons i ordinadors haguessin estat examinats. En cas de ser necessari fer-ho, va puntualitzar la Fiscalia, «es practicaria posant prèviament en coneixement de les persones afectades». Només cinc dies després va arribar la crida del jutjat a Mestre i Pou que se'ls retornaria el material confiscat.