El PSC negociarà els pressupostos si ERC i PDeCAT avalen els espanyols

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va deixar clar que, si ERC i PDeCAT no donen suport a la tramitació i aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, quelcom que entén que han de fer per «propi interès», el seu partit no entrarà a negociar un possible suport als comptes de la Generalitat. Iceta va instar l'independentisme a «reflexionar» sobre si, amb la seva actitud cap als pressupostos estatals, pot afavorir la continuïtat del Govern «dialogant i progressista» de Pedro Sánchez o bé provocar que acabi governant a la Moncloa una «triple aliança de dretes» de PP, Cs i Vox, que seria «absolutament conservadora i reaccionària».

El 30 de desembre, el secretari d'organització del PDeCAT i diputat al Congrés, Ferran Bel, es va mostrar obert a no bloquejar la tramitació dels pressupostos generals, per a així «donar més temps» a una negociació amb la finalitat d'assolir una «solució política» per a Catalunya. Però, poc després, la vicepresidenta del PDeCAT i també diputada, Míriam Nogueras, va dir que el seu partit ja ha decidit votar «no» a la tramitació dels Pressupostos del Govern del PSOE, fet pel qual es va desmarcar de la possibilitat de no bloquejar-los d'entrada.

Iceta es va mostrar «d'acord» amb la posició de Bel, recordant la «divisió interna» existent en el si del PDeCAT i ERC sobre si avançar en una línia «més dialogant i pragmàtica» o bé «entestar-se en el projecte ja fracassat de la declaració unilateral d'independència» d'octubre del 2017. Per això, va instar l'independentisme a contemplar quines dues opcions de futur s'obren en funció de la seva actitud cap als pressupostos: «La possibilitat d'una continuïtat de l'actual Govern progressista i dialogant; o una alternativa de dretes, de crispació i reaccionària d'una triple aliança de PP, Cs i Vox».

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va avançar que el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els Pressupostos del 2019 serà «pràcticament igual» que l'actual, i va assegurar que els Comptes ja estan a punt per presentar-se aquest mes, de manera que va demanar a les formacions independentistes que permetin tramitar els nous comptes per poder contemplar en la tramitació les partides «que vulgui incloure el Govern català». La ministra va defensar que els Comptes són «bons per a tots els espanyols i per a Catalunya», perquè aporten recursos addicionals en matèria de sanitat, educació, inversions i política d'habitatge, qüestions que, va recordar, han estat «molt demanades» pel Govern de la Generalitat i que els ciutadans «han demanat al carrer».

Per part seva, el líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va afirmar que el seu partit manté la negativa de donar suport als Pressupostos perquè considera que el Govern central no ha fet «cap moviment pel que fa als presos i als judicis, i no hi ha hagut cap debat de fons» sobre la situació política de Catalunya. «Hem intentat ser molt clars per evitar equívocs per marcar les condicions des del primer moment. En aquest cas, el PSOE no s'ha mogut ni en un àmbit ni en l'altre. Ni en l'àmbit nacional ni en l'àmbit antirepressiu», va exposar.

ERC admet que els comptes presentats per Pedro Sánchez «no són uns mals pressupostos», però insisteix que no entraran a negociar partida a partida perquè retreuen al Govern espanyol no haver fet cap pas en relació amb les seves dues principals demandes: donar resposta a l'autodeterminació de Catalunya i a la situació dels líders sobiranistes a la presó i a l'estranger.