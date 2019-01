Descobreixen centenars de gravats medievals a les pedres de la vall d'Àssua

Veïns de la vall d'Àssua, al Pallars Sobirà, han descobert desenes de gravats a la roca. En alguns casos representen escenes i en altres es tracta d'elements aïllats. Ermengol Gassiot, membre del Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya de la UAB i CESIC, va dir que és una troballa «molt important» i va afegir que possiblement són entre els segles XI i XIV. La presència d'elements com cavallers armats amb llances i esperons sobre els cavalls porta a situar els gravats a l'edat mitjana. Gassiot va afirmar que «sorprèn» la quantitat de gravats que hi ha i que no recorda cap altre lloc del Pirineu català amb aquesta densitat de petròglifs a l'exterior, atès que se n'han trobat centenars. Sorprèn també l'elevada presència de cavallers i individus armats en un espai tradicionalment ramader. La troballa localitzada es troba dispersa sobre un eix de prop d'un quilòmetre seguint la part alta de la vessant solana d'un barranc.