Macron espera reconstruir Notre-Dame "en cinc anys"

El president francès, Emmanuel Macron, ha fixat aquest dimarts en cinc anys el període per reconstruir la catedral de Notre-Dame. "Som un poble d'emprenedors. Tenim molt a reconstruir. I la reconstruirem. Més bella encara", ha assegurat el president en una declaració televisada des del Palau de l'Elisi. En el seu compte de Twitter ha afegit que l'incendi recorda que la història "mai s'atura i que sempre hi ha proves per superar".

Tot i que l'estructura de Notre Dame "resisteix", els tècnics han detectat "vulnerabilitats" al temple, segons ha declarat el secretari d'Estat d'Interior francès, Laurent Nuñez. De la seva banda, el secretari d'Estat francès ha afirmat que Notre-Dame es va salvar de la destrucció total per un marge d'un quart d'hora mitja hora. L'incendi hauria estat accidental.

Globalment, l'estructura resisteix però s'han d'identificar algunes vulnerabilitats en la volta i en un piló del transsepte nord que ha de ser reforçat. Amb tot, els tres rosasses principals de la catedral de Notre Dame així com l'òrgan principal no han resultat destruïts, si bé encara es desconeix l'abast dels danys conseqüència del fum i de les flames.

Entre les relíquies que han aconseguit salvar-se en l'incendi hi ha la Santa Corona d'espines posada, segons la creença catòlica, sobre el cap de Jesús poc abans de la seva crucifixió.