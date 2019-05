L'àrea d'escortes del president s'activarà a partir de mitjan juny

La nova Àrea de Seguretat Institucional (ASI), que donarà servei d'escorta al president i als expresidents de la Generalitat, amb dependència funcional del departament de Presidència, es posarà en marxa a mitjan juny. Segons fonts policials, la nova àrea, que estarà comandada per l'inspector dels Mossos d'Esquadra Marc Caparrós, s'activarà a mitjan juny, com estava previst, una vegada celebrades les eleccions municipals i després d'haver seleccionat els agents que la integraran, d'entre els 350 que van optar-hi. Segons Ser Barcelona, la nova àrea entrarà en funcionament el 17 de juny, si bé encara no se sap ni quants ni quins agents la integraran. La nova ASI, creada mitjançant un decret del Govern el 31 de gener, és un calc de l'àrea d'escortes per al president espanyol i tindrà una doble dependència, ja que orgànicament estarà subjecta a la Direcció General de Policia, encara que funcionalment, de Presidència.