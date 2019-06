Acciona repartirà demà un dividend de 3,52 euros per acció

Acciona abonarà demà als seus accionistes un dividend brut de més de 3,52 euros per acció amb càrrec als resultats del 2018. Per fer front a aquest pagament, i d'acord amb el nombre d'accions que cotitzen a la borsa, la companyia haurà de desemborsar més de 193 milions d'euros.

Tot i que inicialment estava previst que el dividend fos de 3,5 euros per acció, la quantitat es va incrementar lleugerament fins als 3,52 euros per l'ajust realitzat per l'autocartera directa, segons va explicar el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).