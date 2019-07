El director del CEO qualifica d'«extrema dreta» el PP català

El director del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), Jordi Argelaguet, va suscitar ahir polèmica en qualificar d'«extrema dreta» el PP durant la seva compareixença davant la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament. El director del CEO va acudir a la cambra catalana per parlar del sondeig sobre l'opinió de la situació política catalana a la resta d'Espanya, un estudi que constarà de 3.600 enquestes «cara a cara» amb un cost de 119.772 euros i que el març passat li va encar-regar el Govern.

Argelaguet estava exposant els resultats d'una altra enquesta que va realitzar el CEO per a les eleccions d'abril amb l'objectiu de defensar la imparcialitat de la institució quan, i gairebé al final de la seva exposició, va expressar: «I finalment el PP, vam tenir problemes amb aquesta franja d'extrema dreta catalana; 5,9% i tres escons dèiem que trauria». No obstant això, va rectificar ràpidament i va assegurar que es referia a l'«extrema dreta» de Vox i no a la dreta «espanyola» en referència al PP.

La diputada del PP Esperanza García va assegurar que li produeix «vergonya, per no dir vòmit», «la militància aguerrida» d'Argelaguet en l'independentisme. De la seva banda, la socialista Alicia Romero va dir veure en les paraules d'Agelaguet la prova que «de tècnic no té res», perquè el va nomenar el Govern, i el va acusar de «tenir una forta càrrega política». El PPC va presentar ahir una proposta de resolució al Parlament en què demana que es reprovi Argelaguet i s'insti el Govern a cessar-lo.