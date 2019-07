Sánchez es reunirà dimarts amb Iglesias per abordar la investidura

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, es reunirà amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, dimarts que ve a les 12 hores. Justament una setmana abans de la votació al Congrés de la investidura de Sánchez, ja que el ple està previst per al 22 i 23 de juliol.

La reunió es produirà després que el líder de Podem hagi proposat sotmetre a votació un acord de govern de coalició entre Podem i els socialistes. En cas que no prosperés, Iglesias promet que renunciaria a la seva exigència de govern de coalició per facilitar la investidura de Sánchez en segona volta. Segons fonts socialistes, "hi ha base sòlida per arribar a un acord" tal i com asseguren que s'ha demostrat en els últims 12 mesos.