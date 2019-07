Bonvehí justifica el pacte amb el PSC a la Diputació perquè amb ERC "no sumen"

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha justificat aquest dissabte el pacte entre el PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona perquè amb ERC "no sumen" en aquesta institució i ha assegurat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont estava al cas del pacte. "Puigdemont forma part de l'espai de JxCat, és el nostre líder polític, i aquests dies, com tots els nostres líders, estan al cas dels diferents acords", ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio, "som una organització i un espai que es coordina i s'organitza, i es prenen les decisions conjuntament". Bonvehí creu que aquest acord no afectarà el Govern de la mateixa manera que "no hi va haver crisi" quan ERC va pactar amb PSC i la CUP en municipis com Figueres i Sant Cugat del Vallès.

Bonvehí ha justificat el pacte amb els socialistes a la Diputació de Barcelona perquè en aquesta institució l'independentisme "no suma" i calia "buscar altres alternatives". "Si haguéssim tingut majoria amb ERC, com en les altres tres diputacions, hauríem acordat amb ells, però quan no tens la majoria, ens semblava que l'indenpendentisme havia d'estar present" al govern de la Diputació de Barcelona, ha dit, "i aquest és el millor acord que hem pogut aconseguir". De fet, Bonvehí ha argumentat que si haguessin pactat amb els republicans, té la sensació que tindrien "menys vots que amb un altre acord que haurien fet les forces que governen l'Ajuntament de Barcelona".

El president del PDeCAT ha recordat als republicans que s'han fet pactes entre forces independentistes "a tots els municipis on les majories ho han permès", com ara als ajuntaments com els de Lleida i Tarragona, o a les altres tres diputacions.

Bonvehí ha negat que aquest pacte desautoritzi el president de la Genrealitat, Quim Torra, que va fer una crida fa unes setmanes a fer acords entre forces independentistes. "Si haguéssim tingut la majoria amb ERC, com en les altres diputacions, hauríem acordat amb ells", ha insistit.

Tot i l'acord amb els socialistes, Bonvehí ha remarcat que el PSC va ser "un dels partits que va promoure i acceptar el 155", però ha justificat el pacte perquè "les majories en les municipals han estat les que han estat". En aquest sentit, ha recordat que JxCat va apostar "des del primer moment per llistes unitàries" de l'independentisme "per evitar el que està passant".