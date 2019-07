Un primer contacte entre les dues formacions acaba sense cap acord

La primera reunió entre dirigents d'ERC i JxCat, després del pacte signat per la Diputació de Barcelona, va finalitzar ahir a primera hora de la tarda sense cap avanç pel que fa a la possibilitat de revertir el pacte.

La reunió, a la seu d'ERC de Barcelona, va durar prop d'una hora i va ser qualificada de «cordial» per totes dues formacions, encara que en la trobada es van limitar a traslladar les respectives posicions ja donades a conèixer en rodes de premsa.

Per part de JxCat eren presents a la reunió David Bonvehí i Ferran Bel, mentre que representaven ERC el seu secretari d'organització, Isaac Peraire, el secretari de política municipal, Marc Sanglas, i el fins ara vicepresident de la Diputació, Dionís Guiteras.

La negociació entre les dues formacions passa, en el cas de JxCat, per oferir una negociació global que inclouria, no només la diputació, sinó també els ajuntaments on hi ha alcaldes independentistes elegits amb el suport del PSC. Des d'ERC, de la seva banda, van traslladar la proposta de reprendre les reunions bilaterals per la Diputació, i van posar damunt de la taula la possibilitat que els postconvergents se'n quedin amb la presidència. Amb tot, el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va qualificar la proposta d'«operació de màrqueting» perquè no és possible sense el suport dels comuns.

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'Esquerra, Pere Aragonès, assegura que «això no va de cadires». ERC rebutja la possibilitat de provocar «crisi de govern» en una cinquantena d'ajuntaments per atendre la demanda de JxCat de renegociar pactes municipals.