La UE reclama «mesures addicionals» per millorar la qualitat de l'aire a Barcelona

La Comissió Europea va reclamar ahir «mesures addicionals» al Govern espanyol per millorar la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Madrid. El ministeri per a la Transició Ecològica va mostrar-se preocupat per la qüestió després que el comissari de Medi Ambient, Assumptes Marítims i Pesca, Karmenu Vella, demanés a l'Executiu un reforçament de les polítiques, ja que les superacions de diòxid de nitrogen en aquestes dues àrees «continuen vulnerant els límits establerts per la normativa europea».

La tinent d'alcalde d'Ecologia de Barcelona, Janet Sanz, va demanar al ministeri per a la Transició Ecològica una legislació «contundent». «Més enllà de les cartes, la UE ha de ser més contundent amb els Estats i impulsar mesures més coercitives, i fer-ho de la manera més immediata possible. Per això, demanem a Teresa Ribera que treballi amb nosaltres», va afirmar Sanz.

L'Ajuntament de Barcelona preveu tancar el 2020 amb una reducció del 6% de les emissions de CO2, és a dir, una disminució de 210.000 tones equivalents de CO2. La ciutat va constituir ahir la Taula per l'Emergència Climàtica amb l'objectiu de treballar, juntament amb les més de 200 entitats que hi han participat, les mesures que s'implementaran a partir de l'1 de gener, dia en què es declararà l'emergència climàtica i entrarà en vigor la zona de baixes emissions, que prohibirà que els cotxes més contaminants circulin per la ciutat.