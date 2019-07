El PSC i JxCat fan presidenta de la Diputació de Barcelona Núria Marín

Núria Marín va ser elegida ahir presidenta de la Diputació de Barcelona amb els vots de PSC i JxCat. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat va ser proclamada presidenta de la Diputació en segona votació amb 23 vots, 16 del PSC i 7 de JxCat, després que no assolís la majoria absoluta. La republicana i alcaldessa d'Òdena Maria Sayavera, per ser la més jove, i Celestino Corbacho, de Cs, per ser el més gran, van presidir la mesa d'edat.

El candidat d'ERC i alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va obtenir 17 vots, els dels diputats dels republicans i el de Tot per Terrassa; la candidata dels comuns, Laura Pérez, va obtenir-ne cinc; el de Ciutadans, Salvador Tovar, quatre, i el del PP, Xavier García Albiol, dos.

Així, Marín va ser proclamada presidenta, tal com establia el pacte que JxCat i PSC van presentar divendres passat, malgrat els intents fins a última hora per part de JxCat i ERC per assolir un acord que donés la presidència de la Diputació a un partit independentista.

La diputada socialista i alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, va afirmar que el pacte amb JxCat per fer Marín presidenta no és «secret». «És un pacte amb llum i taquígrafs», va dir Díaz, que va remarcar que és un acord «al servei de la ciutadania, del municipalisme i dels governs locals». La diputada socialista va fer una crida a «superar la política de blocs» i les «línies vermelles» perquè, segons va dir, la ciutadania no s'hi identifica. Díaz també va remarcar la necessitat de «conciliar les identitats diverses» dels municipis que formen la demarcació de Barcelona.

Tot i no fer referència al pacte amb el PSC durant el discurs, el diputat de JxCat i alcalde de Tordera, Joan Carles García i Cañizares, va assenyalar que «calen grans dosis de sentit comú», de «confiança» i «realitat». García i Cañizares va reivindicar un plenari «divers» sorgit de les urnes, així com el «diàleg en qualsevol àmbit de la població».

Després del no acord perquè la presidència de la Diputació sigui per a un partit independentista, el diputat republicà Guiteras va destacar que existia una alternativa al pacte entre socialistes i JxCat. Guiteras va reivindicar que un acord entre republicans, l'espai post-convergent i Tot per Terrassa sumava 24 diputats.

Guiteras va criticar les «excuses» de JxCat per no fer efectiva una alternativa al pacte amb els socialistes. «A aquells que els sobta, pel seus fets els coneixereu», va dir el candidat republicà, que va assegurar que no són ells els que han de «justificar» la manca d'acord independentista.

La diputada dels comuns Laura Pérez va qualificar de «decepció» el pacte final i la manera com s'ha arribat a la investidura. Pérez va dir que apostaven per un acord d'esquerres i va retreure als que «assenyalaven» els comuns pel pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona que ara no hagin «dubtat a anar a buscar» aquesta aliança.

Per la seva banda, el diputat del PP Xavier García Albiol va assegurar que és «legítim» que Marín ocupi la presidència, però va retreure que el seu «company de viatge» sigui JxCat.