Així es va viure el minut a minut de la Diada

Centenars de milers de persones -600.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a sortir aquest dimecres, 11 de setembre, al carrer, a Barcelona, per clamar de forma multitudinària per la independència de Catalunya i, enguany, a més, reclamar unitat a les forces polítiques sobiranistes. Seguint la crida de l'ANC, la plaça d'Espanya i els carrers que hi conflueixen, Gran Via, Paral·lel, Maria Cristina, Tarragona i Creu Coberta, han quedat plens de gent, estelades i pancartes des de les 4 de la tarda fins a un quart de 7 que és quan ha acabat l'acte, el d'assistència de gent més baixa des de que va començar el procés (sempre segons dades oficials).



La Catalunya Central hi ha estat present amb 115 busos (unes 5.500 persones), a més d'aquells que s'hi han desplaçat amb vehicle propi. La majoria s'han ubicat al carrer de Tarragona, que arriba a la plaça d'Espanya des del nord i que s'ha reservat per a manifestants del Bages i Moianès (tram 9) i Berguedà i Solsonès (tram 10). En aquest punt s'hi ha pogut veure actuacions de les colles castelleres Tirallongues de Manresa i la de Santpedor i gegants com els de l'Ametlla de Merola. A la Gran Via s'hi han reunit els anoiencs (tram 16), els participants de l'Alt Urgell i la Cerdanya (tram 20) i els del Baix Llobregat (tram 25).





20.15 h

Cuixart: «Ho tornarem a fer junts! Fem irreversible un tsunami democràtic i no violent»

20.00 h

Torra diu que plegarà si no té "la força ni la confiança" per portar Catalunya a la independència

19.45 h

Sortida tranquil·la i escalonada de Barcelona dels assistents a la manifestació de l'ANC a Plaça d'Espanya

19.30 h

Tensió a les portes del Parlament per la presència d'un grup d'encaputxats

18.10 h

Unes 600.000 persones participen a la manifestació de la Diada, segons la Guàrdia Urbana

17.40 h

L'acte de l'ANC reclama unitat i no aturar-se

17.20 h

Comença l'acte de l'ANC per reclamar la independència des de la plaça d'Espanya i els carrers adjacents

17.10 h

Aragonès demana al PSOE que "abans de criticar l'independentisme es miri al mirall" i exigeix que "espavili" i formi govern

16.40 h

Arran crema unes caixes que representen el règim del 78

16.15 h

Tranquil·litat en els accessos viaris a Barcelona una hora abans de la manifestació

14.10 h

L'Assemblea arriba a les 450.000 inscripcions per a la Diada

13.50 h

Òmnium reuneix el sobiranisme per demanar l'absolució a les portes de la sentència de l'1-O

13.30 h

Les imatges de la celebració de la Diada a Manresa

13.20 h

Cuixart situa la "defensa permanent del diàleg" com a única via per resoldre el conflicte

13.00 h

Paluzie diu que la manifestació demostrarà "fermesa i determinació" davant "la repressió d'una sentència injusta"

12.40 h

Manresa celebra una Diada marcada pel to reivindicatiu dels parlaments

12.25 h

Els Mossos intervenen per separar dos grups que s'estaven barallant al Fossar de les Moreres

12.20 h

Budó i Cunillera encapçalen la tradicional ofrena floral de la Diada a la tomba de Rafael Casanova

12.00 h

Una trentena d'entitats i partits fan l'ofrena floral a Rafael Casanova a Berga

11.40 h

JxCat diu que la "repressió" de l'Estat evidencia com el 1714 la voluntat "ferma" de Catalunya de ser independent

11.20 h

Vilalta crida a sortir al carrer per dir davant la sentència de l'1-O que "la democràcia no pot tenir límits"

11.10 h

El vídeo amb l'himne espanyol que ha sonat quan el Govern feia l'ofrena

10.45 h

Mauri: L'Estat tindrà un "problema greu" si condemnen els presos

10.15 h

Puigdemont: "Avui tornarem a ensenyar al món que persistim malgrat la repressió"

Cada tram de la diada és un tram més que recorre la independència de Catalunya. Avui tornarem a ensenyar al món que persistim malgrat la repressió, que tenim dret a viure en pau i lliures, que ningú no pot decidir per nosaltres el nostre futur #Diada19 #objectiuindependencia pic.twitter.com/yWIID2esnu — Carles Puigdemont (@KRLS) September 11, 2019

10.05 h

Turull insta a defensar el dret a l'autodeterminació en aquesta Diada

Els ho vaig dir al Suprem: a Catalunya no coneixem la paraula resignació. Al contrari, avui més que mai defensem pacífica i democràticament el nostre dret a l'autodeterminació!

Molt bona #Diada2019 #ObjectiuIndependència #absolució — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) September 11, 2019

09.50 h

L'ofrena floral a la tomba del president Irla es converteix en una crida a la "unitat"

09.40 h

El Govern diu que aquesta Diada cal reclamar "el dret a la democràcia i a la llibertat"

09.30 h

Sánchez al Congrés: "Tan de bo algun dia la Diada sigui la festa de tots els catalans"

09.20 h

Arrenquen les ofrenes florals al monument a Rafael Casanova sota la pluja

09.15 h

Forcadell anima els catalans a exercir aquesta Diada els seus drets democràtics "lliure i pacíficament"

09.10 h

Cuixart insta els catalans a sortir al carrer per la Diada i tot l'any

09.00 h

Joaquim Forn insta a demostrar al carrer la "determinació" dels catalans

t'explica al detall laen aquestAlguns dels presos independentistes han celebrat aquesta tarda mitjançant diverses piulades l'assistència de més de mig milió de persones a la manifestació de la Diada organitzada per l'ANC. El president d'Omnium, Jordi Cuixart, ha cridat a fer un "irreversible un tsunami democràtic i no violent empeltat de tendresa, esperança i determinació" i "sense por o sense deixar-nos ningú pel camí"., ha escrit. Per la seva banda, Raül Romeva ha destacat que "per més que la persegueixin, no renunciarem a la voluntat de llibertat i de democràcia". "Hi sou i ho tornarem a fer junt!", ha afegit. Pel que fa els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull han publicat la mateixa piulada: "Ho hem tornat a fer!. Gràcies per ser-hi i fer sentir el vostre clam", han dit.Des de Waterloo, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha publicat una fotografia seguint la manifestació per televisió. "A la casa de la República seguim la manifestació de la Diada, acompanyant-vos a tots els qui avui heu tornat a desbordar Barcelona", ha assenyalat.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat a Rac1 que deixarà el càrrec si un dia no té "la força ni la confiança" per portar Catalunya a la independència. "El meu compromís amb la gent és portar el país a la independència.", ha dit. Torra també ha descartat convocar eleccions com a resposta a la sentència. "No em sembla que la millor via sigui unes eleccions que provoquen una confrontació entre nosaltres",La sortida dels prop des'ha produït de forma tranquil·la i escalonada i no s'han produït retencions a les vies d'accés a Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. Només a la sortida de la Diagonal en sentit Tarragona s'ha registrat trànsit intens. Molts dels participants han arribat a mig matí a la ciutat iper l'ANC arreu de Catalunya, en tren i en cotxes particulars. Segons TMB, el tall de la circulació a la Gran Via ha causat afectacions importants a les línies de bus que circulen per la Gran Via entre Passeig de Gràcia i la Plaça d'Espanya, on se celebrava la concentració.Pel que fa a Rodalies, han funcionat amb normalitat excepte a l'R4 per la caiguda d'un arbre a Montcada i Reixac al voltant de les dues del migdia.. Els tècnics d'Adif s'hi han desplaçat a la tarda i a tres quarts de set del vespre la incidència ha quedat resolta i el trànsit restablert.Unes 300 persones es concentren a les portes del Parlament en resposta a la crida feta per les xarxes socials a encerclar-lo. Segons la policia, hi ha un grup reduït d'encaputxats que, fet que ha fet incrementar la tensió. De moment,La policia catalana ha identificat dues persones que arrencaven llambordes per llançar-les contra la línia policial.La Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquesta és la segona xifra més baixa de les estimades pel cos policial barceloní en una mobilització impulsada per l'entitat en un Onze de Setembre. La xifra més baixa va ser la de l'any 2016, quan l'entitat va plantejar mobilitzacions descentralitzades en diferents ciutats i la Guàrdia Urbana va estimar en 540.000 persones els participants a la capital catalana. Els dos últims anys,. La de la Guàrdia Urbana és l'única xifra oficial que es fa pública, ja que des de l'any passat la delegació del govern espanyol va decidir no fer la seva estimació.La protesta d'aquest 2019i tot el pes ha recaigut en els discursos on han reclamat unitat que ha estat conduït per l'actor David Bagés, han posat en valor la celebració del referèndum i, com és habitual en les manifestacions de cada Diada. Amb la plaça d'Espanya de Barcelona, la Gran Via de les Corts Catalanes en el seu tram més proper, i els carrers adjacents s'han acabat omplint poc abans de l'inici de l'esdeveniment tal com estava previst per les inscripcions rebudes per l'Assemblea Nacional Catalana. Un, situat a l'avinguda Maria Cristina,. Acte seguit, representants de diferents col·lectius socials i civils sobiranistes han pres la paraula en una lectura organitzada sobre els valors que defensen. Aquest ha estat l'inici de l'acte gran de l'ANC per la Diada d'aquest 2019, i que té previst allargar-se fins a poc després de les 18.00 hores.L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha demanat al PSOE que "abans de criticar l'independentisme es miri al mirall", ja que ha recordat que a Catalunya "hi ha un executiu en marxa" mentre que a l'Estat "són incapaços de posar-se d'acord". En una atenció als mitjans després de l'acte d'ERC per la Diada, Aragonèsa conformar un executiu. "Seria una llàstima que per egos i diferències tàctiques no tinguéssim cap interlocutor a l'altra banda", ha lamentat Aragonès en referència a un possible avançament electoral en cas que PSOE i Podem no arribin a cap acord. En aquest sentit,L'entitat juvenil Arran, vinculada a la CUP, ha cremat aquest dimecres unes caixes de cartró que representaven els poders del règim del 78.. L'esquerra independentista ha fet la seva pròpia marxa aquest matí i l'ha acabat davant de la catedral de Barcelona. Hi ha participat membres de la CUP i d'Endavant.mort a mans de la policia el 1978.Els accessos viaris a Barcelona presenten, una hora abans de l'inici de la concentració organitzada per l'ANC a la Plaça d'Espanya amb motiu de la Diada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). A la C-31, encara en el terme municipal del Prat de Llobregat, s'ha tallat ja al voltant de les dues del migdia arran de la manifestació i es fan desviaments alternatius per les rondes. Posteriorment, la Guàrdia Urbana. L'Ajuntament de Barcelona va demanar dilluns als ciutadans que evitessin agafar el cotxe i fer els desplaçaments per la ciutat a peu o en metro per les alteracions previstes en la mobilitat., xifres que per a la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie , asseguren'Pels drets i les llibertats, absolució' és el lema de. En l'acte, que ha aplegat més d'un miler de persones a, s'ha llegit una carta del president de l'entitat, Jordi Cuixart , des de la presó. Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha fet una crida a "estar a l'alçada del moment històric" i donar una resposta "col·lectiva" a la sentència amb "tota determinació i valentia política". Hi han assistit representants de JxCat ERC , comuns i la CUP . A través d'un vídeo també hi ha participat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau Alcaldes de diferents colors polítics han demanata través d'un vídeo. Destaca la participació de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , acompanyada dels alcaldes de Tarragona, Lleida, Girona, Berga , Sant Feliu de Llobregat i Port de la Selva. Colau ha qualificat de "barbaritat" que Cuixart i altres líders portin dos anys a la presó. "Com a demòcrata crec que és imprescindible defensar la llibertat d'expressió i de manifestació de totes les persones, també de les que discrepem. Per això demano absolució", afegeix l'alcaldessa i líder dels comuns.El president d'Òmnium,En una carta amb motiu de l'Onze de Setembre, Cuixart defensa que aquest diàleg forma part de la "confrontació democràtica" amb aquells qui volen condemnar la llibertat d'expressió i el dret a protesta. La carta s'ha llegit en el marc de l'acte que Òmnium ha organitzat a l'Arc del Triomf amb el títol 'Pels drets i les llibertats, absolució', en una Diada marcada per la proximitat de la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre l'1-O.La presidenta de l' ANC que mostri que l'independentisme està preparat "per afrontar l'embat que vindrà per aquesta sentència injusta, perquè qualsevol sentència serà injusta". En declaracions als periodistes en l'espai Eines de País del Pla de Palau, Paluzie ha explicat que l'independentisme ha de demostrar "que segueix ferm i que no es deixa vèncer per la repressió i que afronta el que vindrà amb fortalesa i determinació" perquè "el judici i el procés de repressió polític té com a únic objectiu acabar amb el moviment independentista"., a la plaça Onze de Setembre, amb força públic. A les portes de la sentència del ' Judici del procés ', els parlaments han tingut un record per als dirigents polítics empresonats des de fa prop de dos anys. L'acte també ha inclòs la tradicional ofrena floral, amb la participació de, segons han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets han tingut lloc cap a les 11 del matí. Hi ha hagut tensió,Diferents grups i entitats han fet ofrenes florals al Fossar de les Moreres amb motiu de l'Onze de Setembre.Un any mésamb la tradicional ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova a l'església de Sant Baldiri. L'acte, presidit per la consellera de la presidència i portaveu del Govern,, i la delegada del govern espanyol a Catalunya , ha comptat amb la participació de partits polítics, sindicats, entitats socials i culturals i una nodrida representació d'alcaldes del Baix Llobregat. La comitiva d'autoritats, on també hi eren l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, ha estat rebuda amb proclames independentistes i en favor de la llibertat dels presos polítics que s'han repetit al final de l'acte ja a l'interior de l'església.Els actes han començat als volts de les nou del matí amb una recepció a les autoritats per part de l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. Des d'allà, i carregats ja amb les ofrenes florals,, a la plaça Mossèn Jaume Oliveres, on s'ha fet la hissada de la bandera que ha finalitzat amb el Cant de la Senyera.El president del grup parlamentari de JxCat , ha dit queEn un contacte amb la premsa després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, aquest dimecres al matí per l'Onze de Setembre, el president del PDeCAT , David Bonvehí, s'ha mostrat confiat que l'independentisme continuï avançant. Per la seva banda, el secretari general de la Crida, Toni Morral, ha demanat que a la manifestació d'aquesta tarda es "desafiï" l'Estat, i ha reiterat que la independència només arribarà amb unitat.La portaveu d' ERC , ha fet unaper dir que "la democràcia no pot tenir límits" a les portes de la sentència de l'1-O. En declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, V. La portaveu dels republicans també ha remarcat que és la segona Diada que se celebra en un context "d'anormalitat democràtica" i en una situació de "repressió, presos polítics i exiliats". Tot i així, ha volgut deixar clar que la repressió "no farà que parem de lluitar per un futur millor"., ha avisat que l'Estat tindrà "un problema molt greu amb la democràcia i amb la justícia" si els presos sobiranistes són condemnats per l'1-O. Ho ha dit aquest dimecres en declaracions als mitjans després de la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Barcelona amb motiu de la Diada, que han compartit Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural i Acció Cultural del País Valencià amb corones de flors. Mauri ha sostingut quei ha assegurat que això es veurà en aquesta Diada."Avui tornarem a ensenyar al món que, que tenim dret a viure en pau i lliures, que ningú no pot decidir per nosaltres el nostre futur". Així s'ha expressat aquest dimecres l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a través de Twitter, on ha remarcat que "cada tram de la Diada és un tram més que recorre la independència de Catalunya ". Ha acompanyat el seu missatge ambperò també les víctimes de la "repressió desfermada" del 2017.L'exconseller. "Els ho vaig dir al Suprem: a Catalunya no coneixem la paraula resignació", ha afegit en un missatge des de la presó que ha difós a través de Twitter. Turull ha desitjat una bona Diada a tothom i ha afegit les etiquetes "absolució" i "objectiu independència ".La tradicional(Baix Empordà) s'ha convertit en una crida a la "unitat" davant la imminència de la sentència del Tribunal Suprem . Generalitat, Diputació de Girona, Consell Comarcal i Ajuntament han reclamat la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats i, alhora, s'han conjurat en "persistir" des de la "no violència" i la mobilització "cívica". "La sentència marcarà el present i el futur del país", ha afirmat el delegat del Govern, Pere Vila, que defensa convertir la unitat en la "pedra angular i de persistència" del país. En la mateixa línia, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha assegurat que "la unió té més força que qualsevol arma" i defensa que la Diada sigui de nou una jornada "festiva i reivindicativa" i tothom "surti al carrer de forma cívica".La portaveu del Govern,, ha dit que per aquesta Diada de l'Onze de Setembre es tracta de demanar i reclamar "el dret a la democràcia i a la llibertat". En una atenció als mitjans després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la consellera de Presidència ha fet una crida a sortir "massivament i cívicament" per celebrar la Diada. D'altra banda, ha criticat l'acte "incívic" d'intentar boicotejar l'ofrena floral, quan ha sonat l'himne d'Espanya des d'un balcó proper al monument., ha afegit. Budó ha subratllat que l'11-S torna a ser una jornada "lluny de la normalitat" en haver-hi "presos polítics i exiliats", i a les portes de la sentència per l'1-O.El president del govern espanyol en funcions,, un dia, ha dit, "especialment important i assenyalat per a un territori del nostre país, un territori que estimem, respectem i reconeixem com és Catalunya ". "Tan de bo algun dia- i hi treballem des del govern i el grup parlamentari socialista- la Diada sigui la festa de tots els catalans i no d'una part dels catalans", ha dit. Sánchez ha publicat també un missatge semblant al seu compte de Twitter, on ha felicitat la Diada a tothom en català, i ha afirmat que "avui hauria de ser un dia que uneixi a totes les catalanes i catalans". Serà, ha dit, "pel camí del diàleg, dins de la Constitució, la convivència, el respecte i l'entesa".A les 9 hores han començat les tradicionals, situat a la cruïlla entre els carrers Ali Bei i Ronda de Sant Pere de la capital catalana. És just el punt on el conseller en cap de Barcelona va caure ferit l'11 de setembre de 1714 durant la Guerra de Successió. Després de Mossos d'Esquadra , Bombers i Guàrdia Urbana, que ho han fet prèviament, els primers que han dipositat la corona de flors han estat els consellers del Govern amb el president de la Generalitat, Quim Torra , al capdavant.. Just després del Govern ha fet l'ofrena el president del Parlament, Roger Torrent , acompanyat de membres de la Mesa.L'expresidenta del Parlament. "Des del centre penitenciari de Mas d'Enric, injustament privada un dia més de les meves llibertats, us animo que avui, com sempre, exerciu els vostres drets democràtics lliurament i pacíficament. Bona Diada Nacional de Catalunya !", ha exclamat a través de Twitter des de la presó.El líder d'Òmnium Cultural,. "No renunciem mai a ser lliures i a fer-ho junts. Ho tornarem a fer per amor a la vida. Visca Catalunya lliure", ha apuntat. Cuixart ha escrit aquest missatge des de la presó de Lledoners, i l'ha difós a través de Twitter, on ha desitjat una bona Diada a tothom i ha afegit que "mai podran empresonar la paraula ni la llibertat".L'exconseller d'InteriorForn ha desitjat una bona Diada des de la presó de Lledoners. "Gaudiu-la, sortiu al carrer, demostrem la nostra determinació en defensa dels nostres drets i les nostres llibertats com a poble i com a homes i dones amb dret a decidir el nostre futur en llibertat", ha dit a través de Twitter. "Som i serem! Bon cop de falç!", ha afegit.