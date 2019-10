Un segon espia informarà sobre les pressions de Trump al president ucraïnès

Un segon agent de la intel·ligència dels EUA vol oferir al Congrés informació de primera mà sobre les pressions del president dels EUA, Donald Trump, a Ucraïna, el que podria reforçar la investigació dels demòcrates per obrir un judici polític contra el mandatari. L'advocat que representa el primer informant, Marz Zaid, va anunciar que la seva firma està assessorant un segon agent de la intel·ligència, encara que no va revelar la seva identitat ni per a quina agència treballa. El segon informant no ha redactat una queixa i s'ha limitat a parlar amb l'inspector general de la Intel·ligència.