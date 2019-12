El Govern sanciona una empresa irlandesa per allotjar un web que promou trastorns alimentaris

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha anunciat aquest dimecres que el Govern ha sancionat una empresa amb seu a Irlanda que allotja als seus servidors un web que feia "apologia de l'anorèxia i la bulímia". Ho ha fet saber al ple del Parlament en resposta a una pregunta de JxCat sobre el consum responsable. Chacón ha detallat que es tracta d'un blog allotjat per l'empresa Automattic Inc. que contenia "missatges pejoratius pel que fa a la bona alimentació" i promovia trastorns alimentaris. "No deixarem el més mínim marge a aquells blocs, publicitat i webs que promoguin aquest tipus de conductes", ha advertit la consellera, que ha celebrat comptar amb el marc normatiu que permet perseguir i sancionar aquest tipus de situacions.