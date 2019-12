La seguretat del Barça obliga diversos aficionats a llençar banderoles de Tsunami

Els vigilant de seguretat del FC Barcelona han obligat diversos aficionats a llençar les banderoles repartides pel Tsunami Democràtic amb lema 'Spain, sit and talk' i també caretes amb la imatge del jugador Leo Messi. Quan alguns dels assistents al partit han entrat pels accessos al Camp, els membres de la seguretat privada han fet controls exhaustius i han obligat aficionats a llençar en contenidors banderoles repartides per la plataforma, així com caretes del jugador. A través de twitter, el Tsunami ha criticat aquesta acció, que ha qualificat de "censura", i ha preguntat al club i al seu president, Josep Maria Bartomeu, "on queda ara la llibertat d'expressió".

Segons el Tsunami, el fet que no es permeti entrar a l'estadi blaugrana les banderoles i les caretes "contradiuen" el que el club ha manifestat "públicament".